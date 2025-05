Mine d’étain d’Achemmach : la compagnie chinoise Xingye s’apprête à acquérir Atlantic Tin

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La société minière australienne Atlantic Tin a publié une recommandation, datée du 1ᵉʳ mai 2025, à ses actionnaires d'accepter une offre publique d'achat (hors marché) des actions de la société chinoise Xingye Silver & Tin, qui propose un rachat intégral des actions à 0,24 dollar australien par action.

Cette offre de rachat est évaluée à 98 millions de dollars australiens (environ 63 millions de dollars US), représentant une prime de 20% par rapport au prix d'émission de la dernière levée de fonds d'Atlantic Tin (22 novembre 2024) et un bond de 1500% comparé au cours de l'action de Kasbah Resources Limited (ancienne appellation d'Atlantic Tin) sur la bourse australienne juste avant sa radiation le 22 septembre 2020.

Recommandée à l'unanimité par les administrateurs d’Atlantic Tin, qui ont déclaré leur intention d’accepter l’offre pour toutes les actions qu'ils détiennent ou pourraient détenir, en l'absence d'une proposition supérieure. L'offre sera ouverte à l'acceptation du 20 mai 2025 au 21 juin 2025, sauf retrait ou prolongation de l'offre qui ne pourra pas dépasser le 31 octobre 2025.

La mine d'Achemmach, principal actif d’Atlantic Tin, recèle d’importantes ressources d’étain estimées à 39,1 millions de tonnes à une teneur de 0,55% d'étain, représentant un total de 213.300 tonnes d'étain contenu. De plus, des perspectives de croissance intéressantes ont été identifiées, notamment à travers des licences adjacentes et l'acquisition de 100% des parts de Samine, une ancienne mine de fluorine de Managem, qui possède également d'importantes ressources en étain et des infrastructures pouvant être réutilisées permettant de réduire considérablement les couts d’exploitation.

Malgré ces opportunités de développement, Atlantic Tin estime que des financements significatifs sont nécessaires pour mettre Achemmach en production, ce qui pourrait entraîner une dilution pour les actionnaires.

La convention de mise en œuvre de l'offre accorde à Xingye une exclusivité jusqu'à la fin de la période de l'offre. Elle est soumise à plusieurs conditions, dont principalement un seuil minimal d'acceptation de 90% par les actionnaires et l'obtention de certaines approbations réglementaires chinoises. En outre, la convention prévoit une indemnité de rupture d'un million de dollars australiens en cas de résiliation.

"Je suis impatient de voir cet actif entrer en production sous la direction de Xingye, un opérateur expérimenté et bien positionné pour maximiser sa valeur au profit de toutes les parties prenantes. Ayant récemment visité les installations de Xingye en Chine, je peux témoigner des normes élevées selon lesquelles ils opèrent, conformément aux meilleures pratiques que nous avons développées pour Achemmach", a déclaré Simon Milroy, PDG d’Atlantic Tin.

Xingye est une compagnie minière chinoise, cotée à la Bourse de Shenzhen et détenue par l'État chinois. Spécialisée dans plusieurs métaux stratégiques (cuivre, argent, antimoine, bismuth et étain), elle dispose d'une chaîne industrielle intégrée couvrant l'exploration, l'extraction et la valorisation de l'étain. Dans le domaine de l'étain, Xingye exploite une mine majeure en Mongolie-Intérieure, d'une capacité de production annuelle de 6 200 tonnes. Par ailleurs, ses réserves totales s'élèvent à 195.629 tonnes d'étain contenu.

"Le portefeuille substantiel de concessions minières et de licences d'exploitation d'Atlantic Tin au Maroc correspond parfaitement à l'expertise de Xingye dans l'extraction et la fusion de métaux non ferreux. L'offre représente une étape importante dans les efforts de Xingye pour étendre sa présence mondiale et contribuer également au développement économique du Maroc", a annoncé Shucheng Zhang, directeur général de Xingye.

L’étain est un minerai critique, tant pour la Chine que pour les États-Unis, en raison de ses multiples applications, notamment dans les alliages et la fabrication de batteries. Depuis 2011 et malgré les financements obtenus, le projet d’Achemmach n’a toujours pas abouti sous la direction d’Atlantic Tin, une question que nous avions déjà soulevée. Désormais, une nouvelle question se pose : Xingye parviendra-t-elle à réussir là où Atlantic Tin a échoué ?

LIRE ÉGALEMENT

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.