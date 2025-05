Commerce extérieur : le secteur automobile enregistre la 3e chute consécutive au premier trimestre 2025

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Selon le dernier bulletin de l'Office des changes, le déficit commercial du Maroc continue de se creuser, atteignant -71,6 milliards de dirhams à fin mars 2025, soit une aggravation de +16,9% par rapport à la même période en 2024. Cette détérioration s’explique par une hausse des importations de 6,9%, qui se sont établies à 187,7 milliards de dirhams, alors que les exportations n’ont progressé que de 1,5%, pour totaliser 116,1 milliards. Parmi les secteurs les plus en recul, l’automobile enregistre son troisième mois consécutif de baisse par rapport à l’année précédente, confirmant une dynamique négative depuis le début de l’année. Les importations en hausse de 6,9% à fin mars... Les importations de biens se sont établies à 187,7 MMDH, contre 175,6 MMDH à fin mars 2024, soit une augmentation de +12,1 MMDH. Cette hausse est portée par : Les produits finis de consommation (+8,7%), en particulier les médicaments (+20,2%) et les cycles/motocycles (+78,7%).

Les produits alimentaires (+9,4%), avec une explosion des achats d’animaux vivants (+1.405 MDH) et de maïs (+660 MDH), malgré une baisse des importations de blé (-36,9%).

Les produits bruts (+27,6%), tels que le soufre, les déchets métalliques et l’huile de soja.

Une facture énergétique quasi stable (+0,5%), où la hausse des achats de gaz et d’électricité est compensée par la baisse des gas-oils. ... et des exportations qui peinent à suivre Les exportations ont progressé timidement de 1,5%, atteignant 116,1 MMDH, contre 114,4 MMDH en mars 2024. Ce léger gain s’explique par : Une performance remarquable des phosphates et dérivés (+18,2%), en particulier les engrais naturels et chimiques.

La croissance du secteur aéronautique (+15%) et des exportations agricoles.

À l’inverse, le secteur automobile recule de 7,8%, principalement en raison de la baisse des ventes du segment construction (-23,7%). Ce repli n’est pas isolé, puisqu’il fait suite à des baisses déjà enregistrées en janvier (-10,9) et février (-8,2) 2025 par rapport aux niveaux de 2024, confirmant une tendance baissière persistante sur le premier trimestre. 

