Représentation des femmes dans les médias : la HACA alerte sur des inégalités persistantes (vidéo)

La HACA poursuit son engagement en faveur de l’égalité dans les médias en lançant une capsule vidéo sur la représentation des femmes dans l’information. Présentée lors d’un atelier de réflexion, cette initiative a réuni institutions et experts autour des leviers à mobiliser pour une information plus inclusive et respectueuse des principes démocratiques.

La Haute Autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a dévoilé, le 29 avril, une capsule vidéo de sensibilisation intitulée "Représentation des femmes dans l’information au Maroc : enjeux d’égalité citoyenne et d’inclusion démocratique".

Axée sur les dimensions sociales, culturelles et démocratiques de la représentation équitable des femmes dans les contenus médiatiques, cette vidéo a été présentée dans le cadre d’un atelier de réflexion organisé par l’instance de régulation, réunissant des acteurs institutionnels, médiatiques et associatifs.

L’événement a réuni les membres du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, la présidente du groupe de travail thématique sur l’égalité et la parité à la Chambre des représentants, un représentant du Conseil national des droits de l’Homme, un représentant du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, ainsi que des journalistes, des responsables éditoriaux de radios et télévisions publiques et privées, des experts du numérique et de nombreux acteurs de la société civile.

Selon un communiqué de la HACA, les échanges ont permis d’identifier concrètement les facteurs contribuant à la sous-représentation et à la mal-représentation des femmes dans les contenus d’information, tout en proposant des leviers d’action pour tendre vers une information plus équilibrée, inclusive et respectueuse des valeurs de diversité.

Partant du principe que l’information est une ressource essentielle au bon fonctionnement de la démocratie, les intervenants, lors d’un débat modéré par le directeur général de la HACA, Benaissa Asloun, ont souligné la nécessité d’une représentation médiatique des femmes à la fois équitable et éthique. Une telle évolution est jugée cruciale pour faire progresser les mentalités, réinterroger les normes sociales et favoriser l’appropriation collective de réformes importantes, comme celle du Code de la famille actuellement en discussion, ajoute la même source.

À cette occasion, Latifa Akharbach, présidente de la HACA, a présenté les résultats des études menées par l’institution dans le cadre du Projet mondial de monitorage des médias, en mettant en lumière plusieurs constats significatifs sur la représentation des femmes dans l’information audiovisuelle et dans la photo de presse.

Elle a également précisé que cette capsule vidéo, destinée à être diffusée principalement sur les réseaux sociaux, prolonge les efforts de la HACA pour ancrer, au sein de la société marocaine, une culture de la régulation des médias fondée sur les droits humains.

L’analyse des photos de presse, présentée lors de l’atelier, vient corroborer les constats dressés par l’étude globale des contenus médiatiques : les écarts de visibilité entre les hommes et les femmes restent marqués, en particulier dans les thématiques dominantes de l’actualité comme la politique, l’économie ou l’international.

Selon les résultats présentés par Latifa Akharbach, les femmes demeurent invisibles sur plusieurs rubriques telles que le sport, les relations internationales, la science ou encore la religion, tandis que les hommes sont représentés dans presque toutes les thématiques, à l’exception notable de celles liées au climat, à l’environnement et aux médias, où ils sont également absents.

Sur l’ensemble des sujets analysés entre 2020 et 2025, aucune rubrique ne montre une surreprésentation des femmes par rapport aux hommes, et la parité n’est atteinte que dans une seule thématique : la santé, où la femme est paritaire.

