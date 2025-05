Maintenance prédictive, IA, hydrogène : ce que l’InnovateX Day révèle du futur industriel d’OCP

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

35 startups sélectionnées par le groupe OCP ont présenté leurs solutions industrielles, en lien avec les besoins et défis du groupe, lors de la première édition d'InnovateX Day ce mardi 29 avril 2025.

OCP a adopté une nouvelle organisation en six Strategic Business Units (SBU) pour booster sa transformation stratégique dans un marché où la concurrence s'intensifie et les technologies évoluent rapidement : Mining, Rock solution, Specialty Products & Solutions, Nutricrops, UM6P, SP2M et Manufacturing. Chacun est autonome, mais avec une approche de responsabilisation complète sur ses gains et pertes.

Portée par la plateforme ManufacturiX, relevant de la Strategic Business Unit Manufacturing du groupe OCP, InnovateX s’inscrit dans une démarche à long terme visant à rapprocher les besoins industriels du groupe des solutions technologiques les plus avancées.

"Mettre 5 millions de dollars dans une startup qui va peut-être faire quelque chose est en fait beaucoup moins cher que d'essayer de réduire les coûts, ou d'augmenter les marges opérationnelles d'une entreprise mondiale", a expliqué Abdellah Cherkaoui en marge d’un panel sur l’avenir du manufacturing en Afrique dans le cadre de l’InnovateX Day.

Abdellah Cherkaoui est l’exemple de l'entrepreneur marocain qui a auparavant développé deux startups jusqu’au stade de licorne, dont Volta, achetée par Shell après une introduction en bourse de 1,4 milliard de dollars. Il développe désormais une startup, Aqualith visant à réduire les coûts des batteries de véhicules électriques.

Les startups sélectionnées par ManufacturiX parmi 2.500 candidatures présentent un stade de maturité technologique entre 7 et 9, qui signifie qu’elles sont à un stade très avancé garantissant des solutions technologiques plus concrètes et capables de répondre efficacement aux besoins du groupe dans des domaines connexes à la chaine (eau et énergie, digitalisation, maintenance industrielle, performance des unités de production, santé et sécurité au travail, développement durable, optimisation logistique et maritime).

OCP ambitionne de dominer le futur de la chaîne de production des phosphates

Afin de soutenir son objectif d’accroître sa production et d’accélérer sa croissance, OCP a actuellement besoin de solutions technologiques adaptées aux enjeux futurs de l’industrie. Avec l’émergence de l’intelligence artificielle et de la robotique, les solutions envisagées devraient permettre d’améliorer sa performance industrielle et la durabilité de ses unités de production, d'optimiser le rendement de ses opérations, de réduire ses coûts et de maîtriser la qualité.

D’autre part, OCP veut également s’attaquer aux défis actuels en misant sur les nouvelles technologies pour trouver des alternatives de matières premières et en concevant des unités de production modulaires pour une flexibilité accrue et la valorisation des coproduits. L'automatisation des activités à haut risque est essentielle, comme la mise en place de systèmes d’alerte précoce pour anticiper les incidents industriels. La gestion durable des déchets, qu'ils soient liquides ou solides (métalliques et non métalliques), ainsi que l’élimination des déchets gazeux représentent un axe majeur. Enfin, une visibilité accrue sur la chaîne logistique par l’IA et la blockchain est un impératif pour la compétitivité du groupe.

Lors de son intervention au cours de cette journée, Abdenour Jbili, CEO d'OCP Maintenance Solutions et de la Manufacturix Platform, a montré comment l'innovation peut transformer un rêve en réalité : "En 2010, avec un petit groupe de collègues, nous avions imaginé une nouvelle façon de faire la maintenance industrielle. Nous voulions utiliser les données, les capteurs, les outils numériques pour prédire les pannes des machines avant qu'elles ne surviennent. Mais à l'époque, la digitalisation était un mot peu familier, presque menaçant pour le monde industriel. Mais nous y croyions. Et plus que cela, nous avions un but. Nous voulions transformer la maintenance en quelque chose de valorisant et c'est devenu le premier pilote pour quelque chose de plus grand, la première solution de maintenance prédictive à l'OCP".

Pour les startups, un partenariat avec un groupe tel qu’OCP, leader mondial dans la production de phosphates, représente une opportunité stratégique. Au-delà du soutien financier, cette collaboration offre un levier de croissance significatif, avec des retombées potentiellement généralisables à l’ensemble du secteur minier.

Des solutions de pointe issues des 35 startups sélectionnées

Durant les sessions de pitch, les startups réparties sur les sept thèmes de projets ont présenté des solutions très avancées et déjà testées sur le terrain. L’enjeu crucial discuté est comment ces solutions peuvent être adaptées efficacement aux demandes industrielles du groupe.

Pour illustrer la maturité des solutions sélectionnées, prenons l'exemple de la startup Zededa, fondée par Said Ouissal. Spécialisée dans la digitalisation, elle propose des solutions permettant d'automatiser et de coordonner des tâches complexes entre différents systèmes. Depuis sa création, Zededa a levé plus de 127 millions de dollars et compte parmi ses clients des géants du secteur énergétique, dont 12 entreprises du Global Fortune 500.

Dans le domaine de l'eau, une autre startup a présenté une solution innovante de dessalement thermique sans rejets liquide et une alimentation 100% en énergie renouvelable. Du côté des énergies renouvelables, où l’intermittence reste un défi, une startup américaine propose un système de stockage d'énergie par batterie intégré à des micro-réseaux, combinant diverses sources comme le solaire, l’éolien, les groupes électrogènes et même l’hydrogène.

Enfin, dans le secteur de la durabilité, une autre entreprise a exposé un système de dépollution des gaz d’échappement, capable d’éliminer le méthane et autres émissions nocives. De même, une startup a présenté ses modèles d’électrolyseurs pour la production d’hydrogène, avec des contrats de réservation atteignant 600 MW de capacité, dont 100 MW en partenariat avec Shell.

La première édition de l’Innovate X Day ne s’est pas achevée avec la clôture de l'événement. En effet, un processus de sélection a débuté mercredi 30 avril, réunissant des représentants d'OCP et d’autres experts internationaux. Il se conclura dans deux semaines, lorsque les startups sélectionnées entameront une nouvelle étape de partenariat avec le groupe, avec accompagnement et financement.

Parmi les projets qui permettront au groupe de se projeter dans le futur, citons le nouveau programme stratégique Mzinda Meskala (SP2M) qui permettra de concrétiser la vision future d’OCP visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2040, avec des premiers objectifs atteints dès 2030. La première pièce du puzzle est celle du nouveau Phosphate Hub Mzinda, lancé en 2024, et qui permettra dès 2026 une production additionnelle de 4,5 millions de tonnes d’engrais et 9 millions de tonnes dès 2029, en plus de 12 millions de tonnes de roche, de 3 millions de tonnes d'acide phosphorique.

En plus des nouvelles technologies intégrées, le site Mzinda abritera un centre d'opérations à distance intégré (IROC) de nouvelle génération. Il permettra de surveiller et de contrôler l’ensemble des opérations de la roche à la valorisation, une concrétisation pionnière de l’industrie minière 5.0 au Maroc.

