OCP : État des lieux du site de Mzinda

L’avancement du projet Phosphate Hub de Mzinda a été présenté aux médias nationaux ce vendredi 11 avril 2025, lors d'une visite organisée sur les différents chantiers de ce nouveau complexe. Au cœur du programme stratégique Mzinda Meskala (SP2M), ce site de 460 hectares permettra au groupe OCP de dynamiser sa production d'engrais grâce à un nouveau modèle alliant performance industrielle, technologies de pointe et engagement durable. Il incarne pleinement la vision du groupe OCP, qui englobe la sécurité alimentaire mondiale et l'engagement environnemental.

Débutés en juin 2024, les travaux de construction de ce site avancent à un rythme satisfaisant. Sur le terrain, les travaux ont atteint environ 15 à 24 % d’avancement. D’ici juin prochain au plus tard, les équipements du site de Mzinda seront livrés, alors que les travaux de génie civil seront déjà bien avancés.

L’objectif, dans un premier temps, est une production initiale d’une capacité de 4,5 millions de tonnes d’engrais en 2026 (notamment du TSP et du TSP+ : composant d'engrais à base de phosphate et exempt d’azote), avant de doubler cette capacité pour atteindre 9 millions de tonnes à l’horizon 2028.

Durant cette phase de construction, 4.000 emplois ont été créés par ces chantiers avec une intégration locale de 60 %. De plus, 40 contractants nationaux ont été mobilisés pour cette phase de construction, générant un impact global sur l'emploi estimé entre 14.000 et 20.000 postes.

Le SP2M, un projet aux multiples dimensions (green, innovant et transformateur socio-économique)

Amine Debbarh, Head of Sales and Market Development de l’Europe de l’Ouest du groupe OCP, a souligné l'importance du projet stratégique Mzinda Meskala (SP2M), qui marque une étape importante dans le développement d’OCP Nutricrops : "Ce projet nous permet de répondre à une demande mondiale croissante en engrais adaptés, d’accompagner plus efficacement les agriculteurs avec des produits et des solutions durables. Avec la production de TSP et TSP+, il permet aussi une gestion efficiente des nutriments, fondée sur les principes des 4R (le bon engrais, au bon moment, à la bonne dose, au bon endroit). Il permet aussi une gestion séparée des nutriments, notamment du phosphore et de l’azote, afin d’améliorer l’efficacité de leur absorption par la plante en les fournissant précisément lorsqu’elle en a besoin, selon son stade de développement".

Le projet de phosphate Hub de Mzinda s'inscrit dans le cadre du programme stratégique (SP2M) relancé en 2024. Il sera dédié à la nouvelle filière OCP Nutricrops et se déploiera dans deux nouvelles zones d'implantation : Mzinda-Safi et Meskala-Essaouira.

Il s’intègre dans le corridor Mzinda-Safi et ambitionne d'atteindre, d'ici 2028, une capacité de production annuelle de 12 millions de tonnes de roche, de 3 millions de tonnes d'acide phosphorique et de 9 millions de tonnes d'engrais.

Ahmed Mssali, Directeur du programme manufacturing Mzinda Meskala, a expliqué que le programme SP2M permettra d’augmenter la capacité de production des engrais du groupe OCP, avec une production équivalente à 9 millions de tonnes à l'horizon 2028 en deux phases au niveau du complexe chimique Mzinda, qui a pour objectif de produire l'équivalent de 3 millions de tonnes de P 2​ O 5 ​ avec l'acide phosphorique qui sera produit sur site avant d’être transporté vers le Phosphate Hub de Safi (SHP) pour être granulé avant d'être exporté vers le nouveau port de Safi.

Concernant le corridor Meskala-Essaouira (2ᵉ étape du projet SP2M), il atteindra une capacité annuelle, à l'horizon 2030, 20 millions de tonnes de roche, 1 million de tonnes d'acide phosphorique et 2 millions de tonnes d'engrais.

L'objectif est de consolider le leadership marocain sur toute la chaîne de valeur des phosphates, de l'extraction à la production d'engrais, en tirant parti de l’industrie minière 5.0. Engagé dans une démarche responsable, OCP y intègre aussi son ambition climatique, avec un objectif clair : la neutralité carbone à l’horizon 2040 par ses projets de déploiement d'énergies renouvelables (parcs solaires et éoliens), la production d’un maximum de sous-produits verts, la mise en œuvre de solutions de mobilisation des eaux non conventionnelles (dessalement de l’eau de mer, STEP…), la production d’ammoniac vert…

Le Corridor Mzinda Safi : un nouveau modèle d'intégration technologique durable

Le nouveau site de Mzinda sera au cœur des futures opérations industrielles et minières de la région. Il comprendra principalement une usine de fabrication d'acide phosphorique, une usine de production d'acide sulfurique (trois unités sulfurique d'une capacité de 5000 tonnes/jour et qui serait la plus grande du groupe) ainsi qu'une capacité de fusion de soufre.

Le complexe intégrera également une laverie des phosphates et une unité de dessalement. Cette dernière recevra l'eau dessalée en provenance de Safi avant de la retraiter selon les spécifications requises pour les différents usages industriels du site.

Ce site recevra dans un premier temps du phosphate provenant de la nouvelle mine de Louta, ainsi que des mines qui seront exploitées dans le cadre de l'extension du gisement de Benguerir et de Youssoufia. Il sera connecté à une autre plateforme de production d'engrais située à Safi, qui traitera le phosphate sous forme de TCP et de TCP+ provenant de Mzinda par un nouveau corridor logistique. Enfin, les produits finis seront acheminés vers un nouveau port spécialisé dans l'exportation de phosphate, situé au sud de Safi. Une particularité de ce nouveau complexe de Mzinda est qu’il n’y aura aucun rejet minier, puisque tous les résidus seront retraités pour produire un maximum de sous-produits.

Également, le site Mzinda abritera un centre d'opérations à distance intégré (IROC) de nouvelle génération qui permettra de surveiller et de contrôler l’ensemble des opérations de la roche à la valorisation. Cette centralisation des opérations permet d’une part, de prendre des décisions proactives, et d'autre part d’optimiser l'efficacité opérationnelle et la productivité de l'exploitation minière et industrielle.

Pièce maitresse de la mine 5.0, ces IROC sont devenus les points nodaux des chaînes de valeur minières complexes dans le monde. En s’appuyant sur des technologies de pointe comme l’IA (intelligence artificielle) et l’IIoT (Internet Industriel des Objets), ils exploitent données et analyses avancées pour intégrer avec fiabilité les innovations technologiques, opérationnelles et process. Cette dynamique est essentielle pour accélérer la décarbonation tout en optimisant la performance industrielle.

Mzinda, vitrine de la mine/industrie 5.0

En intégrant les principes de la mine 5.0, l'OCP a fait de cet objectif un défi pour ses futures exploitations en cours de développement. Cela permettra de créer une mine digitalisée et automatisée, avec un personnel qualifié pour opérer ces installations, permettant de doubler la capacité de production tout en réduisant les coûts de production (cost leadership) dans le plus strict respect de l'environnement.

Dans le cadre du programme stratégique Mzinda Meskala (SP2M), le groupe OCP implante dans ces nouvelles zones un projet greenfield qui opte pour devenir une référence en matière de digitalisation. Il garantit ainsi la cohérence et l'interopérabilité entre les unités de production du SP2M et les installations existantes de l'OCP.

Le périmètre de la mine 5.0 intègre l'ensemble de la chaîne opérationnelle, depuis la gestion intelligente des énergies et utilities jusqu'à l'optimisation des entrepôts, en passant par la gestion de la maintenance, la logistique connectée, le contrôle qualité en temps réel et la surveillance environnementale.

Le nouveau projet Mzinda ne se limite pas aux capacités technologiques mobilisées, mais englobe également une stratégie d'ancrage local et de renforcement des capacités nationales avec une orientation plus soutenue à l'innovation et à de nouvelles filières pour l'avenir.

Pour ses activités principales d'OCP, le projet SP2M privilégie le développement d'un écosystème intégré.

Cette approche se traduit par une forte exigence d'intégration locale, notamment à travers l'implantation stratégique de partenaires au sein du Mzinda Green Park. Cette approche s'accompagne d'un ambitieux plan visant à structurer et renforcer un réseau de contractants nationaux par le biais d'un soutien aux institutions partenaires, notamment l'UM6P, Innovx et l'African Academy of Industrial Training (AAIT).

En parallèle, le SP2M stimule l'émergence de nouvelles activités en accompagnant un écosystème dynamique de PME et startups locales, particulièrement dans les domaines du recyclage et du digital, tout en développant une nouvelle génération de produits stratégiques tels que le fluor et l'hydrogène vert.

Comme annoncé précédemment, l'émergence imminente des batteries lithium-fer ouvre la voie à une spécialisation du Maroc dans ce type d'industrie. En effet, le Maroc dispose d'une disponibilité locale et d'un savoir-faire industriel en cours de développement dans ce domaine, grâce aux nombreux investissements qui s'installent au Maroc. En plus de la R&D menée au sein de l'UM6P dans le domaine des batteries, un parc industriel dédié à la batterie sera intégré à Mzinda par des activités de valorisation en aval (downstream). Il permettra d'ajouter de la valeur aux dérivés de phosphate à mesure qu'elle progresse plus loin dans la chaîne d'approvisionnement, en se rapprochant du consommateur final (fabricants des composants de la batterie).

