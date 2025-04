Innovation industrielle durable : le groupe OCP lance la première édition de l'InnovateX Day

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

« Être un catalyseur de l’innovation », c’est l’ambition du groupe OCP pour propulser un environnement propice au développement des startups. Une première édition de l’InnovateX Day a été organisée la journée du mardi 29 avril 2025 au campus Benguerir de l’UM6P avec la participation de 500 participants venus du monde industriel, de startups, de centres de recherches, dans le but d’initier des solutions concrètes pour aider les industriels à se décarboner d’une manière efficiente et rapide et économe.

Le mot d’ordre de cette journée est le « rêve marocain » : l’ambition du groupe OCP est de propulser l’innovation au plus haut niveau.

L'objectif ? Pourquoi pas une Silicon Valley à la marocaine, véritable incubateur de startups, source de valeur économique et moteur de développement du Maroc de demain. Rien n’est impossible, l’audace marocaine n’a pas de limites, à condition de conjuguer travail acharné et environnement propice à l’innovation.

Cette nouvelle initiative, portée par la plateforme ManufacturiX de la Strategic Business Unit Manufacturing du groupe OCP, s'inscrit dans une démarche à long terme visant à rapprocher concrètement les besoins industriels du groupe avec des solutions technologiques les plus avancées.

« Nous avons invité plus de 500 participants qui sont venus découvrir les 35 solutions innovantes que nous avons sélectionnées parmi plus de 2.500 candidatures reçues et de plus de 25 pays », a précisé Abdenour Jbili, CEO OCP Maintenance Solution et de la Manufacturix Platform.

Suite à un appel à projets technologiques lancé par le groupe OCP en décembre 2024, cet événement a sélectionné les meilleures startups capables de mettre en lumière des solutions à un stade de maturité avancé.

« Ce type d'événement est très capital parce qu'il permet de connecter ces porteurs d'idées avec les industriels pour pouvoir accélérer le déploiement de ces solutions et avoir assez de feedback pour les adapter à ces besoins des opérationnels », a ajouté Abdenour Jbili.

Les thématiques de cet événement s'alignent sur les priorités du groupe OCP tout au long de sa chaîne de valeur du phosphate, notamment : la gestion responsable de l'eau et de l'énergie, la digitalisation, la maintenance industrielle, la performance des unités de production, la santé et la sécurité au travail, le développement durable, ainsi que l'optimisation logistique et maritime.

« On compte rendre cet événement annuel, systématique, pour pouvoir développer le network et l’implémenter d'autres sources d'innovation, avoir développé ce network pour porter ensemble, c'est-à-dire exploitation et exploration, les challenges de demain», a conclu M. Jbili.

En marge de cet événement, des sessions de pitch ont été organisées autour de thématiques d'intérêt pour le groupe OCP. Cette nouvelle initiative offre une opportunité précieuse de tisser des partenariats avec les industriels présents et d'attirer des investisseurs potentiels, tout en favorisant le partage de retours d'expérience enrichissants, en faveur des startups.

Parmi les experts présents, Abdellah Cherkaoui, entrepreneur marocain de la Silicon Valley spécialisé dans la décarbonisation, cofondateur et directeur commercial d'AquaLith Advanced Materials. Cette startup ambitionne de réduire les coûts des batteries de véhicules électriques. Fort de son expérience dans la création de Volta Charging et de ChargePoint en Silicon Valley, deux entreprises ayant atteint le statut de licorne après leur introduction en bourse (Volta a ensuite été acquise par Shell), il incarne un modèle inspirant pour les startups marocaines.

De son côté, Martin Duval, cofondateur de Bluenove, société de conseil et de technologies en open innovation, intelligence collective et open leadership. En faveur des startups, l'open innovation est un concept qui a évolué durant les vingt dernières années et qui permet l'accès au financement, la réduction des risques, de chercher les bons partenaires…

Rappelons qu'OCP a entrepris d'augmenter sa production d'engrais tout en misant sur les énergies renouvelables. Ce plan ambitieux, doté d'un budget d'environ 13 milliards de dollars sur la période 2023-2027, a permis, depuis début 2025, au groupe d’utiliser 100 % d’eau non conventionnelle (garantissant une autonomie complète, avec une capacité de dessalement de 560 millions de m³ par an d’ici 2027), d’atteindre 100 % d’énergie propre d’ici 2027 et de parvenir à la neutralité carbone totale d’ici 2040, tout en augmentant la production d’engrais verts.

