53,4 MDH pour la mise en place d'un système de vidéoprotection à Agadir

Les travaux prévus dans le cadre de ce projet comprennent notamment la fourniture, l'installation et le raccordement de caméras dômes PTZ, ainsi que de caméras fixes couleur, ou tout autre type de caméra adapté, avec l'ensemble des équipements, supports et accessoires nécessaires à leur bon fonctionnement.

Le marché prévoit également la fourniture, la pose et le raccordement des dispositifs de transmission des flux vidéo et de télémétrie, via des équipements optiques ou radio, permettant d'assurer la transmission efficace des images et des commandes de caméras sur des infrastructures en fibre optique.

Enfin, une formation sera dispensée aux utilisateurs pour garantir une bonne maîtrise des nouveaux équipements et logiciels installés ou rénovés dans le cadre du projet.

L’estimation du coût des prestations est de 53,4 millions de DH. Quant au délai d'exécution, il a été fixé à 18 mois.

