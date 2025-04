Abdelilah Benkirane : 4 ans encore à la tête du PJD

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Abdelilah Benkirane rempile pour un nouveau mandat qui courra jusqu’à 2029.

Sur 1.402 votes, il y a eu:

- 974 voix pour Benkirane,

- 374 voix pour Driss Azami Idrissi,

-42 voix pour Abdallah Bouanou

-et 12 voix annulées.

Le congrès a vu la présence d’invités marocains et étrangers, parmi lesquels Nabil Benabdellah et Mohamed Ouzzine, dirigeants des deux principaux d’opposition PPS et MP.

