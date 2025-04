L’architecte marocaine Salima Naji primée au Canada pour ses œuvres engagées

L’architecte et anthropologue marocaine Salima Naji a été distinguée parmi les mentions honorables du Prix international de l’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) 2025, pour son engagement en faveur d’une architecture durable, ancrée dans le patrimoine et les savoir-faire locaux.

Pour l’édition 2025, l’IRAC a placé l’action climatique au cœur de son prix, récompensant des architectes ou firmes internationales dont le travail incarne des réponses exemplaires à l’urgence environnementale, à travers le design et l’aménagement régénératif. Si le lauréat principal cette année est la firme Turenscape (Chine), dirigée par le professeur Kongjian Yu, cinq autres contributions ont été saluées pour leur excellence, dont celle de Salima Naji au Maroc.

Une architecture militante et enracinée

Le comité de sélection a souligné que le travail de Salima Naji démontre que l’architecture peut être une campagne en faveur de la conservation des bâtiments, en mettant l’accent sur des matériaux bruts, biosourcés, et un design adapté au territoire.

À travers ses projets, elle repense l’interface entre écologie et culture, défendant une vision de l’architecture comme acte de résistance à l’uniformisation, mais aussi comme levier de résilience face aux bouleversements climatiques.

Salima Naji est notamment reconnue pour la réhabilitation d’édifices en terre, l’usage de matériaux marocains traditionnels, et la valorisation des techniques vernaculaires. Elle milite depuis deux décennies pour la préservation des architectures oasiennes et sahariennes, en collaborant étroitement avec les communautés locales.

Cette mention honorable de l’IRAC s’ajoute à une année marquante pour l’architecte marocaine. En septembre 2024, elle a reçu à Paris la Grande Médaille d’Or de l’Académie d’architecture française, la plus haute distinction de cette institution, pour l’ensemble de son œuvre. Ce double hommage international confirme la portée de son travail, au carrefour de l’esthétique, de la mémoire et de l’urgence climatique.

Créé pour mettre en lumière les valeurs d’intégrité, d’innovation, de justice et d’inclusion dans l’architecture à l’échelle mondiale, le Prix international de l’IRAC distingue chaque année un ou plusieurs lauréats non-canadiens dont les projets ont un impact significatif sur la société. Pour l’édition 2025, le thème retenu — “Action climatique” — faisait écho aux résolutions et plans d’action environnementaux de l’IRAC.

Aux côtés de Salima Naji, les autres mentions honorables de cette édition sont :

DnA Design and Architecture – Xu Tiantian (Chine)

Joar Nango (Norvège)

NLÉ – Lagos / Amsterdam

Te Uru Taumatua, Te Wharehou O Tūhoe – Jasmax (Nouvelle-Zélande)

Ces architectes et collectifs partagent une même volonté : concevoir des espaces respectueux des écosystèmes et des communautés humaines, dans une perspective de durabilité et de transmission.

