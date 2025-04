Dialogue social : un coût de 45,7 MMDH à l’horizon 2026

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Lors du point de presse hebdomadaire suivant la réunion du Conseil de gouvernement de ce jeudi 24 avril, Mustapha Baitas a révélé des chiffres qualifiés d'"inédits" dans l’histoire du dialogue social, tant par leur montant que par le nombre de bénéficiaires concernés.

Le porte-parole du gouvernement a indiqué que le coût cumulé du dialogue social devrait atteindre 45,738 MMDH à l’horizon 2026, puis 46,702 MMDH en 2027, contre à peine 14 MMDH lors des précédentes sessions, dans les meilleures estimations.

Il a ajouté que ces chiffres ne prennent pas en compte les 2 MMDH supplémentaires débloqués en 2022 pour régulariser les retards de promotion dans le secteur de l’éducation, en réponse aux revendications du corps enseignant.

Le porte-parole du gouvernement a souligné que ces mesures concernent exactement 1,127 million de fonctionnaires, "ce qui représente un impact direct sur des millions de familles marocaines".

Il a également révélé que les dépenses liées aux fonctionnaires, qui s’élevaient à 140 MMDH en 2021, atteindront 193 MMDH en 2026, soit une hausse de 40,12%, représentant 11% du PIB. Cela reflète, selon lui, l'engagement du gouvernement à investir dans le capital humain.

En matière de salaires, Mustapha Baitas a expliqué que le salaire net mensuel moyen passera de 8.237 DH en 2021 à 10.100 DH en 2026, soit une augmentation estimée à 22,6%. Le salaire minimum dans la fonction publique sera relevé de 3.000 DH à 4.500 DH à partir du 1er juillet prochain, ce qui représente une hausse de plus de 50%.

