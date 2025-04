Catalyst Mines dévoile un énorme potentiel de chrome dans son projet Amasine (Près de Tazenakht)

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La société canadienne Catalyst Mines a publié, le 23 avril 2025, les résultats d'une récente campagne d'exploration menée dans la région de Siroua, située à proximité de la mine de cobalt de Bou Azzer exploitée par Managem. Ce projet, qui couvre 17 permis miniers, représente pour l'entreprise une opportunité stratégique de développement de ressources critiques telles que le cobalt, un minerai critique essentiel pour l’industrie des batteries électriques.

Les résultats communiqués par l’entreprise, issus d’un récent échantillonnage par tranchées d’exploration, ont mis en évidence une minéralisation en chrome à teneur exceptionnellement élevée, associée à des concentrations significatives de cobalt et de nickel.

La concentration en chrome atteint un pic remarquable de 270.350 ppm, avec une moyenne de 10.880 ppm dans les tranchées analysées, confirmant ainsi le potentiel du gisement. Les teneurs en nickel présentent une moyenne de 1.481 ppm, pouvant s’élever jusqu’à 3.719 ppm, tandis que le cobalt affiche une moyenne de 102 ppm, avec des pointes à 304 ppm.

Dans la région d’Amasine, la minéralisation se présente sous deux formes, massives et disséminées, principalement encaissées dans des matrices de serpentinite, un contexte géologique favorable à une exploitation minière à ciel ouvert à grande échelle. Les travaux de terrain révèlent également la présence de lentilles de chromite à haute teneur et des zones structurales contrôlées suggérant une continuité potentielle en profondeur.

"Les textures de chromite et les signatures cobalt-nickel associées présentent de fortes similitudes avec les districts minéraux critiques les plus productifs du Maroc, avec une expression de surface encore plus marquée à Amasine", a expliqué Pr. Mustapha El Gorphi, conseiller technique du projet et ancien géologue en chef de la mine de Bou Azzer.

La coexistence de ces trois minéraux critiques au sein d’un même système ouvre la voie vers une possible exploitation minière intégrée, offrant des marges économiques attractives. Les estimations préliminaires prévoient la présence de 609 millions de tonnes de minerai dans de la serpentinite, avec une valeur préliminaire souterraine supérieure à 60 milliards de dollars américains.

"L'ampleur et la teneur de la minéralisation de chromite en surface positionnent ce projet comme un concurrent sérieux dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en minéraux critiques. Notre projet s'inscrit parfaitement dans la demande mondiale croissante de sources sûres et diversifiées de métaux stratégiques utilisés dans les énergies propres, la fabrication de pointe et les applications de défense", a déclaré Tyler Burpee, PDG de Catalyst Mines.

La phase d'exploration actuelle comprend un programme de forage consistant en 20 sondages totalisant 4.000 mètres. Elle vise principalement à vérifier la continuité verticale des anomalies géologiques détectées et à délimiter avec précision les ressources minéralisées. Pour soutenir ces travaux, une modélisation géologique 3D est en cours d'élaboration, intégrant des systèmes d'information géographique et des méthodes d'échantillonnage à haute résolution.

© Médias24.