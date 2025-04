Visa s’allie à Maroc Telecom pour intégrer ses solutions de paiement à MT Cash

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Ce partenariat permettra l’intégration des solutions de paiement Visa dans les portefeuilles numériques de MT Cash. Grâce à cette innovation, les utilisateurs pourront effectuer des paiements électroniques sécurisés, transférer de l’argent, régler leurs achats chez les commerçants, et bien plus encore, indique un communiqué de l’opérateur télécom.

Ce partenariat stratégique vise à élargir l’accès aux services financiers digitaux, à accélérer la transformation numérique sur le continent africain et à proposer des solutions de paiement innovantes, particulièrement adaptées aux besoins des populations sous-bancarisées, poursuit la même source.

