Zeekr s’installe au Maroc : la nouvelle ère de la mobilité électrique premium

Zeekr fait ses premiers pas sur le marché marocain avec une ambition claire : s’imposer comme une référence dans le segment premium 100% électrique. Ce lancement, porté par Tractafric Motors, marque l’entrée d’un nouvel acteur qui vient renforcer une offre encore peu représentée, celle de véhicules 100% électriques haut de gamme, à la fois technologiques, performants et pensés pour une clientèle moderne. Avec son ADN tourné vers l’innovation et son design affirmé, Zeekr vise directement les automobilistes urbains en quête d’une expérience de conduite inédite.

C’est Tractafric Motors, distributeur bien établi au Maroc, qui prend les commandes de cette arrivée. Fort de son expérience dans l’automobile et de son réseau structuré, le groupe a identifié une opportunité claire : celle d’introduire une marque premium 100% électrique capable de répondre aux attentes d’une clientèle urbaine exigeante.

"Zeekr incarne une nouvelle vision de la mobilité haut de gamme : 100% électrique, technologique, ambitieuse. Nous sommes fiers d’introduire cette marque au Maroc, avec l’objectif clair de l’installer durablement parmi les références du segment premium", a déclaré Marouane Tarafa, président du groupe Optorg.

Zeekr se distingue par son approche novatrice dans le secteur automobile. Avec des véhicules 100% électriques, la marque met en avant des performances impressionnantes et un design soigné, fruit de la collaboration avec des équipes spécialisées en supercars.

Deux modèles Zeekr au Maroc

Pour son lancement au Maroc, Zeekr introduit deux modèles phares : le Zeekr 001, un coupé sportif électrique, et le Zeekr X, un SUV compact. Ces véhicules se distinguent par leur approche moderne de la mobilité électrique, alliant technologie avancée et design futuriste. Le Zeekr 001 est conçu pour ceux qui recherchent une conduite dynamique, alors que le Zeekr X cible les automobilistes en quête d'un véhicule polyvalent.

Zeekr 001

Premier modèle de la marque à fouler le sol marocain, le Zeekr 001 se distingue par son design singulier de shooting brake, une silhouette rare dans l’univers des véhicules électriques. Avec ses 4,95 m de long, sa posture basse (1,56 m) et ses lignes dynamiques, il revendique une identité sportive assumée, aussi à l’aise sur autoroute que sur circuit.

Trois finitions sont proposées : Long Range, Premium et Flagship, chacune taillée pour des profils de conducteurs différents.

La version Long Range , à propulsion, développe 272 chevaux et un couple de 343 Nm , avec une autonomie maximale de 620 km (WLTP) .

, à propulsion, développe et un couple de , avec une . Les versions Premium et Flagship adoptent deux moteurs pour une transmission intégrale, avec une puissance portée à 544 chevaux, un couple de 686 Nm, et une autonomie de 580 km.

En matière d’équipements, même la finition d’entrée de gamme est généreuse : toit panoramique fixe, sellerie en alcantara perforée, sièges électriques avec pack confort, caméras 360°, système audio Yamaha à 12 haut-parleurs, et double écran avec cockpit 8,8” et écran central 15,4”. La version Premium ajoute des jantes de 22 pouces, des modes de conduite avancés et un volant à réglage électrique avec mémoire. Quant à la Flagship, elle se démarque par une suspension pilotée, des portes à ouverture automatique, des jantes forgées 22 pouces, et un pack intérieur Z-Sport qui accentue encore le caractère exclusif du modèle.

Côté performances, le Zeekr 001 ne fait pas dans la demi-mesure : 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, des records de drift et de slalom sur circuit, et une recharge ultra-rapide allant jusqu’à 200 kW en DC (de 10% à 80% en 30 minutes). La recharge AC peut atteindre 22 kW, soit un plein en 5h30 sur borne triphasée.

À bord, le raffinement est omniprésent : sellerie sport en cuir vegan et daim, inserts en alcantara sur la planche de bord, sièges massants et ventilés à l’avant, banquette arrière inclinable électriquement… Le tout complété par un affichage tête haute de 14,7 pouces, une caméra selfie, un assistant vocal intelligent et une compatibilité Apple CarPlay/Android Auto.

Le 001 repose enfin sur des bases techniques solides : suspension avant à double triangulation, suspension arrière multibras, freins à disques, pneus 21 ou 22 pouces selon version… Une machine à voyager vite, loin, et avec style.

Zeekr X : le SUV compact qui bouscule les codes

Pensé pour la ville, le Zeekr X joue la carte de la sportivité dans un format urbain. Ce SUV compact 100% électrique, long de 4,43 mètres, combine gabarit agile et design affirmé. Avec ses lignes tendues, ses jantes en aluminium de 20 pouces, ses poignées de porte affleurantes et ses portières sans cadre, le Zeekr X affiche un look futuriste et singulier qui ne passe pas inaperçu.

Sous le capot, la motorisation délivre 272 chevaux et 343 Nm de couple, permettant d’atteindre les 100 km/h en 5,6 secondes, ce qui en fait l’un des SUV compacts les plus rapides de sa catégorie. Compact ne signifie pas modeste : avec une autonomie de 445 km (WLTP), une capacité de recharge de 150 kW en DC (de 10% à 80% en moins d’une heure) et une recharge AC jusqu’à 22 kW, le Zeekr X est taillé pour la ville comme pour les trajets interurbains.

À bord, l’expérience utilisateur est au cœur du dispositif. L’intelligent B-Pillar permet d’afficher des informations utiles comme le statut de recharge ou l’autonomie avant même d’entrer dans le véhicule. L’habitacle propose une sellerie sport en cuir vegan perforé, des sièges à réglage électrique avec mémoire, un cockpit digital de 8,8”, un écran central de 14,6”, un affichage tête haute de 14,7”, et une connectivité complète Apple CarPlay et Android Auto. Sans oublier les équipements de confort et de sécurité dernier cri : caméras 360°, assistance à la conduite de niveau avancé, mode repos, chargeur à induction, détecteur de fatigue, et même commande gestuelle.

Avec son look tranché, sa technologie embarquée et ses capacités dynamiques, le Zeekr X vise une clientèle jeune, connectée, urbaine, à la recherche d’un SUV différent, électrique par conviction et premium par exigence.

La gamme Zeekr ne compte pas s’arrêter là. Dès le troisième trimestre, un nouveau venu viendra renforcer l’offre au Maroc : le Zeekr 7X, un SUV familial haut de gamme alliant puissance et polyvalence. Il bénéficiera d’une recharge ultra-rapide avec une capacité allant jusqu’à 200 kW en courant continu, permettant de récupérer 80% de batterie en seulement 13 minutes. Côté performances, la version Performance du 7X développera jusqu’à 639 chevaux, avec une transmission intégrale et une accélération de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, positionnant ce grand SUV parmi les plus performants de sa catégorie.

