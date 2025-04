Après Maroc Telecom et Orange, inwi dévoile la nouvelle grille tarifaire de son offre fibre optique

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Dans la foulée des annonces de Maroc Telecom et Orange sur leurs récentes offres fibre optique, inwi vient à son tour de dévoiler sa nouvelle grille tarifaire pour ses abonnements FTTH.

L’offre 50 Mbps est désormais proposée à 299 DH au lieu de 349 DH, tandis que le débit 100 Mbps devient accessible à 349 DH, contre 449 DH auparavant, précise un communiqué d'Inwi. "Quant à l’offre 200 Mbps, elle connaît une baisse significative, passant de 649 DH à seulement 449 DH".

Par ailleurs, inwi introduit également un nouveau débit à 500 Mbps, proposé à 749 DH, et lance une offre à 1 Gbps à 949 DH, "pour répondre aux besoins des foyers les plus connectés et aux usages les plus intensifs", poursuit la même source.

Aussi, les clients actuels de la Fibre inwi, à partir de l’offre 50 Mbps, verront leur forfait automatiquement doublé, sans aucune démarche à effectuer ni frais supplémentaires, ajoute-t-on.

Ces offres sont renforcées par le lancement en mars 2025 du WiFi 7 par Inwi, "un nouveau standard qui transforme l’expérience internet à domicile en offrant des vitesses jusqu’à quatre fois supérieures, une latence minimale et une couverture homogène dans toute la maison".

La révision générale des prix fibre optique fait suite à la décision prise par l'ANRT de partager les infrastructures de raccordement fibre optique entre tous les opérateurs télécoms sur l’ensemble du territoire national.

