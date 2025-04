Maroc Telecom et Orange revoient leurs offres fibre optique : débits doublés et nouvelle grille tarifaire

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Maroc Telecom s'apprête à opérer une révision majeure de ses offres FTTH (fibre optique jusqu’au domicile), après la décision, prise par l'ANRT, de partage des infrastructures de raccordement fibre optique entre tous les opérateurs télécoms sur l’ensemble du territoire national.

À partir du 20 avril 2025, tous les abonnés verront leur débit internet automatiquement augmenté, sans aucune hausse de tarif mensuel, précise une source à Maroc Telecom. Concrètement :

l’offre 100 Mb/s passera à 200 Mb/s ;

passera à l’offre 200 Mb/s sera portée à 1 Gb/s.

À la date du 21 avril, certains abonnés ont déjà bénéficié de cette amélioration, signe que le déploiement est en cours à l’échelle nationale.

Nouvelle grille tarifaire à compter du 1er mai

Une nouvelle tarification entrera en vigueur dès le 1er mai 2025 pour les offres FTTH :

100 Mb/s : 400 DH/mois ;

: 400 DH/mois ; 200 Mb/s : 500 DH/mois ;

: 500 DH/mois ; 1 Gb/s : 1.000 DH/mois.

Les abonnés aux offres actuelles de 100 et 200 Mb/s auront la possibilité de conserver le même débit et de bénéficier donc d’une réduction de 100 DH et 500 DH respectivement sur leur facture mensuelle, poursuit la même source.

Les trois formules incluront les appels illimités vers les lignes fixes nationales, ainsi qu’un volume d’heures vers les mobiles, dont le détail sera communiqué ultérieurement, ajoute-t-on.

Les nouveaux prix de la fibre optique d'Orange

Orange Maroc a également mis à jour sa propre grille tarifaire. Une révision notable de ses offres fibre optique est consultable sur son site officiel.

La nouvelle gamme FTTH d’Orange Maroc se décline désormais comme suit :

20 Mb/s à 249 DH/mois (offre inchangée) ;

50 Mb/s à 299 DH/mois (au lieu 349 DH) ;

100 Mb/s à 349 DH/mois (au lieu de 449 DH) ;

200 Mb/s à 449 DH/mois (au lieu 649 DH) ;

500 Mb/s à 749 DH/mois (nouvelle offre).

Les conditions de migration entre les différentes offres et les éventuels ajustements tarifaires restent toutefois à clarifier par Orange Maroc.

