Le dialogue social commence ce mardi: calendrier et ordre du jour

Le round d'avril du dialogue social aura lieu cette semaine, comme l'ont confirmé à Médias24 des sources bien informées dans des articles précédents. Il sera tenu conformément aux engagements pris dans le cadre des accords du 30 avril 2022 et du 29 avril 2024.

Cette nouvelle session de rencontres est très attendue, en particulier par les partenaires sociaux, après l'annulation du round de septembre, ce qui avait provoqué leur colère, mais aussi après l'adoption de la loi sur la grève qui ne fait toujours pas l'unanimité.

Calendrier de cette nouvelle session

Contactée par Médias24, une source syndicale de la CDT nous confirme avoir reçu une invitation pour ce mardi 22 avril.

Il en est de même pour l’UGTM, dont des sources jointes par Médias24 nous déclarent que leur rencontre avec Younes Sekkouri, ministre de l’Emploi, est également prévue ce mardi à 14 h.

Une source autorisée nous apprend, pour sa part, que les trois syndicats ainsi que la CGEM seront reçus le même jour par l'équipe du ministère, soit ce mardi 22 avril, dans le respect de l’ordre de leur représentativité. L'UMT passera ainsi en premier, suivie de l'UGTM, de la CDT puis de la CGEM.

Bien que les syndicats aient appelé à une réunion conjointe avec l’ensemble des partenaires, "ils seront de nouveau reçus séparément", ajoutent nos sources.

Une évaluation de l'application de l'accord d'avril 2024 est attendue

Cette rencontre sera d’abord une réunion d’évaluation de l’application du dernier accord signé en avril 2024, nous confirment nos sources, dont les points principaux portaient notamment sur :

– la revalorisation de l'impôt sur le revenu, mise en vigueur à partir du 1er janvier 2025 ;

– la loi sur la grève, adoptée définitivement le 5 février 2025 ;

– la hausse du SMIG de 5%, depuis le 1er janvier 2025 ;

– l'augmentation générale des salaires des fonctionnaires du secteur public.

Une mise à jour des attentes sociales des partenaires sociaux est également attendue, à la lumière de la situation économique du pays.

La réforme des retraites, la formation continue et la loi sur les syndicats, principaux dossiers de ce round

Durant ce nouveau round, les syndicats comptent, avant tout, revenir sur la loi sur la grève, qui ne fait toujours pas l’unanimité. Bien que publiée au Bulletin officiel, tous les syndicats continuent de dénoncer ce texte et de s’opposer aux conditions de son adoption et à son contenu. Il s’agit donc de l’un des sujets brûlants sur lequel comptent revenir les partenaires sociaux.

La réforme des retraites est aussi un dossier important. Rappelons-le, la commission chargée de ce dossier ne s’est plus réunie depuis longtemps. Il n’y a donc aucune avancée majeure sur ce sujet. Mais selon l’accord d’avril 2024, l’étude de cette réforme et des modalités de sa mise en œuvre se poursuivra en prenant en considération la solution à deux pôles, en vue d’arriver à une vision unifiée. Ce dossier devait être au Parlement durant le mois d’octobre 2024. Il prend donc du retard.

Cette nouvelle session devrait par ailleurs connaitre la programmation de certains points restant de l’accord de 2024, notamment la réforme du Code du travail, l’accord pour la réforme de la formation continue, la législation sur les syndicats ainsi que le dialogue sectoriel.

"Ces sujets sont entre les mains du gouvernement et il est essentiel qu’ils soient traités de manière sérieuse", nous confie un représentant de la CDT qui dit attendre des actions concrètes.

