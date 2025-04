L'émirati Taqa acquiert la société Transmission Invest

L’acquisition stratégique de Transmission Investment soutiendra les plans de croissance internationale de Taqa Transmission et élargira ses capacités en matière de services de transmission offshore et de développement d’infrastructures de transmission.

Abu Dhabi National Energy Company PJSC (Taqa) a annoncé, jeudi 17 avril, l’acquisition complète de Transmission Investment (TI), l’un des plus grands acteurs exploitant des actifs de transmission offshore (OFTO) reliant des parcs éoliens offshore au réseau britannique, rapporte le site d'information spécialisé Energy Connects.

Taqa Transmission, l’unique opérateur de transport d’électricité de l’émirat d’Abou Dabi et le plus grand propriétaire d’actifs de transport aux Émirats arabes unis, "étend déjà sa présence internationale dans les pays du CCG, du Royaume-Uni et de l’Afrique du Nord en investissant dans certains des projets de transport les plus innovants au monde", poursuit la même source.

En avril 2023, Xlinks First Limited, qui ambitionne de poser des câbles sous-marins à courant continu haute tension (HVDC) entre le Royaume-Uni et le Maroc, a annoncé avoir sécurisé 25 millions de livres de Taqa.

Le projet Xlinks permettra de fournir au Royaume-Uni 3,6 GW d'électricité d'origine renouvelable, soit près de 8% des besoins actuels du pays, et d'alimenter 7 millions de foyers britanniques à l'horizon 2030.

