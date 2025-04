Banque de projets industriels : 1.905 projets pour 126 MMDH d’investissements

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, le lundi 14 avril, Ryad Mezzour a relevé que le montant total des investissements pour ces projets industriels atteint 126 MMDH, dont 95 MMDH destinés à la substitution des importations et 96 MMDH pour l'exportation, notant que plus de 177.000 postes d'emplois directs seront créés.

Et de poursuivre que l'enveloppe dédiée aux projets relatifs aux industries alimentaires atteint 19 MMDH, ce qui permettra de créer 750.000 emplois directs.

Par ailleurs, le ministre a souligné que l'industrie alimentaire se distingue par ses nombreuses potentialités, notamment sa capacité à répondre à la demande de justice spatiale. L'industrie agricole et de transformation peut être implantée dans toutes les régions du Royaume et se concentre principalement sur le marché intérieur, contribuant ainsi à renforcer la sécurité alimentaire du pays, a-t-il poursuivi.

En effet, près de 200 entreprises évoluent dans les industries alimentaires, parmi les 13.000 entreprises du secteur industriel, générant 43 MMDH d'exportations et un chiffre d'affaires de 185 MMDH, soit une part significative des 800 MMDH que représente le CA global de l'industrie marocaine, a précisé le ministre.

(Avec MAP)

