Shandong Daye investit plus d'un milliard de DH dans une usine métallurgique à Tanger

Le groupe chinois Shandong Daye Co., Ltd., spécialisé dans la fabrication de produits métallurgiques pour l'industrie du pneumatique, a officiellement obtenu l’autorisation des autorités chinoises pour implanter une base industrielle au Maroc.

Le groupe chinois Shandong Daye Co., Ltd., spécialisé dans la fabrication de produits métallurgiques pour l'industrie du pneumatique, a officiellement obtenu l’autorisation des autorités chinoises pour implanter une base industrielle au Maroc.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Moyennant un investissement de 117,4 millions de dollars (plus de 1 milliard de DH), le projet porte sur la création d’une unité de production à Tanger dédiée aux fils pour talons de pneus et aux câbles en acier, précise Shandong Daye Co., Ltd dans un communiqué diffusé jeudi 10 avril.

La réalisation du projet sera effectuée en deux phases :

– La première, actuellement autorisée, portera sur une production annuelle de 40.000 tonnes de fils pour talons de pneus et de 40.000 tonnes de câbles en acier.

– Une seconde phase prévoit de passer à 60.000 tonnes annuellement pour chacun des deux produits.

La future filiale locale, baptisée Daye Maroc SARL, assurera l’import-export de matières premières, de pièces détachées et d’équipements.

Shandong Daye justifie son choix du Maroc par "les atouts stratégiques dont jouit le Royaume : bon climat des affaires, stabilité politique, système financier et commercial développé, position géographique stratégique, réseau de transport performant et richesse des ressources humaines".

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.