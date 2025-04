Le républicain Joe Wilson prépare une proposition de loi pour classer le polisario comme organisation terroriste

Joe Wilson, membre influent au Congrès américain, est revenu à la charge contre le polisario, à la suite de la rencontre entre Lisa Kenna, secrétaire exécutive du département d’État américain, et Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara. Lors de cet échange, la responsable américaine avait réaffirmé la position claire et constante des États-Unis, à savoir un soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara et à la proposition marocaine d'autonomie comme seule solution viable au différend.

Commentant cette rencontre dans un message publié sur X (ex-Twitter) ce vendredi 11 avril, Joe Wilson a annoncé son intention de "présenter une proposition de loi devant le Congrès américain pour faire désigner le polisario comme une organisation terroriste".

Il a également mis en garde contre les alliances géopolitiques du mouvement séparatiste : "L’Iran et Poutine prennent pied en Afrique via le polisario. Faites le lien : axe de l’agression", a-t-il souligné.

I agree with @SecRubio genuine autonomy under Moroccan sovereignty is the only feasible solution for the Sahara.

I will introduce legislation to designate the Polisario as terrorists.

Iran & Putin gaining a foothold in Africa via Polisario. Connect the dots: axis of aggression. https://t.co/pTEGfIlc8d

— Joe Wilson (@RepJoeWilson) April 11, 2025