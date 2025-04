Maroc-USA. Nasser Bourita rencontre plusieurs membres influents du Congrès américain

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a tenu une série de rencontres à Washington avec plusieurs membres influents du Congrès américain, axées sur les moyens de consolider davantage le partenariat stratégique multiforme unissant le Maroc aux États-Unis et de se concerter sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Lors de sa visite de travail de deux jours dans la capitale fédérale américaine, M. Bourita a ainsi eu des entretiens avec nombre de présidents de commissions stratégiques du Congrès, dont le sénateur Lindsay Graham, les représentants Brian Mast, Joe Wilson et Mario Diaz Balart, ainsi que des membres de l’Abraham Accords Caucus des deux chambres du Congrès.

Les échanges ont reflété le soutien bipartisan au Congrès à la réaffirmation par les États-Unis de leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, en confirmation de la position communiquée par le président Donald Trump au Roi Mohammed VI.

Les membres du Congrès ont également salué le leadership du Roi en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité régionales et internationales.

M. Nasser Bourita s’est entretenu, ce mercredi à Washington, avec le Président de la Commission des Affaires Étrangères à la Chambre des Représentants des États-Unis d’Amérique, M. Brian Mast pic.twitter.com/odsVbykOBK — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) April 9, 2025

"Les États-Unis soutiennent le Maroc pour favoriser la paix", a notamment affirmé Joe Wilson à l’issue de ses entretiens avec M. Bourita, relevant que les discussions ont porté sur "notre partenariat de longue date et notre engagement en faveur de la paix dans la région, notamment la stabilité du Sahara face aux terroristes du polisario".

En réaffirmant la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, les États-Unis consacrent "la constance" de leur position, tout en saluant le rôle du Maroc pour la paix et la prospérité, sous le leadership du Roi Mohammed VI, a déclaré, pour sa part, le congressman Mario Díaz-Balart.

M. Nasser Bourita s’est entretenu, ce jour à Washington,avec M. Sebastian Gorka, Senior Directeur pour le contreterrorisme au Conseil de Sécurité Nationale, au sujet du renforcement de la collaboration 🇲🇦🇺🇸 en matière de sécurité et pour la stabilité en Afrique et au Moyen-Orient pic.twitter.com/jTg5bGWiGL — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) April 9, 2025

Sous le règne du Roi Mohammed VI, le Maroc est devenu "un allié et un partenaire essentiel" des États-Unis pour la paix au Moyen-Orient, a-t-il ajouté.

Les rencontres de M. Bourita à Washington ont reflété l’engagement des deux pays à enrichir et élargir davantage leur alliance stratégique multidimensionnelle qui englobe les volets politique, le commerce et les investissements, l’innovation numérique ou encore l’intelligence artificielle et la sécurité.

Grateful to meet with Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita @Marocdiplo_EN to discuss our long standing partnership and commitment to peace in the region including the stability of Western Sahara from Polisario terrorists. The U.S. stands with Morocco for peace 🇺🇸🇲🇦 pic.twitter.com/hMacifTCQh — Joe Wilson (@RepJoeWilson) April 9, 2025

Dans le communiqué publié par le département d’État à l’issue des entretiens entre le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio et M. Bourita, les deux responsables ont "réaffirmé le solide partenariat entre les États-Unis et le Maroc pour promouvoir la paix et la sécurité", sous le leadership du président Donald Trump et du Roi Mohammed VI.

(Avec MAP)

