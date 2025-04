CAN U17. Le Maroc en demi-finales après sa victoire méritée face à l'Afrique du sud (3-1)

Bien qu’ils aient encaissé leur premier but de la compétition, les Lionceaux de l’Atlas se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations U17 en écartant de redoutables Sud-Africains, grâce à une réalisation d’Ismail El Aoud et un doublé de Ziad Baha. En demi-finales, le mardi 15 avril, le Maroc affrontera le vainqueur de l'autre quart de finales opposant la Côte d'Ivoire au Sénégal.

Bien qu’ils aient encaissé leur premier but de la compétition, les Lionceaux de l’Atlas se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations U17 en écartant de redoutables Sud-Africains, grâce à une réalisation d’Ismail El Aoud et un doublé de Ziad Baha. En demi-finales, le mardi 15 avril, le Maroc affrontera le vainqueur de l'autre quart de finales opposant la Côte d'Ivoire au Sénégal.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Lorsque les Sud-Africains ont égalisé dix minutes après le début du second acte, le silence qui a parcouru les travées du stade El Bachir à Mohammedia, ce jeudi 10 avril, présageait d’une soirée qui risquait de tourner au vinaigre. Mais grâce à Ziad Baha, qui a d'ailleurs été élu homme du match, il n’en a rien été.

Le doublé, coup sur coup de l’avant-centre des Lionceaux de l’Atlas a ranimé les travées du stade, douché les espoirs de vaillants Banyana Banyana et donc qualifié ses coéquipiers pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations U17, prévue le mardi 15 avril, contre le vainqueur du quart de finales opposant la Côte d'Ivoire au Sénégal, prévu ce vendredi 11 avril.

Comme d’habitude, l’opposition qui a mis aux prises le Maroc à l’Afrique du Sud a tenu toutes ses promesses. Et les protégés de Nabil Baha ont été à la hauteur de l’événement. La pression n’avait aucune prise sur eux. Ils ont déroulé leur plan, qui consistait à défendre dans un bloc médian et se projeter rapidement vers l’avant à la récupération du ballon.

Une stratégie qui s’est avérée efficace dès la 13e minute, lorsqu’Ismail El Aoud (Valence FC), dans un rôle de renard des surfaces, a repris un tir repoussé par S. L. Radebe, pour ouvrir le score, consécutivement à une belle combinaison entre Ziad Baha (Real Betis) et Abdellah Ouazane (Ajax Amsterdam).

Au même titre qu’Ilies Belmokhtar, qui a fait un festival sur le côté droit de l’attaque marocaine mais a pêché dans le dernier geste, chacun des trois Lionceaux impliqués sur l’ouverture du score aurait mérité le titre individuel d’homme du match.

En numéro 10, Ouazane a été omniprésent et, par sa qualité de passes, a constitué un précieux relais en servant ses coéquipiers avec précision et dans le bon tempo.

Auteur de son premier but de la compétition, Ismail El Aoud a agrémenté sa fiche de statistiques d’une passe décisive d’une grande importance et Ziad Baha a redonné l’avantage au tableau d’affichage à ses coéquipiers sur la même action avant d’enfoncer le clou dans la foulée.

Cette qualification en demi-finales pour la deuxième fois consécutive a validé le plan de jeu du sélectionneur national, Nabil Baha. Globalement, les Lionceaux de l’Atlas ont fait preuve d'une étonnante maturité tactique mais aussi dans la gestion de leurs temps faibles.

Certes, après l’ouverture du score, les Marocains auraient pu concéder l'égalisation suite à une mésentente entre le portier marocain Chouaib Bellarouche (Académie Mohammed VI) et sa défense centrale. Mais l'intervention de Driss Aït Cheikh (Chippo FC) sur sa ligne (19’) a été salvatrice. D’ailleurs, à trop laisser le ballon à l’adversaire, les Marocains ont tenté le diable.

Les Sud-Africains se sont enhardis et ont réussi à recoller au score sur une tête lobée de Neo Daniel Bohloko (Kaizer Chiefs) qui n’a laissé aucune chance au portier marocain (54'). Le premier but encaissé par les Lionceaux dans la compétition aurait pu avoir des effets dévastateurs sur leur confiance. Que nenni.

Les protégés de Nabil Baha n’ont pas eu le temps de trop cogiter puisque Ziad Baha a rapidement redonné l’avantage à ses coéquipiers d’un tir imparable (61'), suite à une remise de la tête d’Ismail El Aoud. Rebelote dès la remise en jeu, lorsque Abdelatif Ouazane a idéalement lancé Nabil Baha en profondeur, qui ne s’est pas fait prier pour marquer son second doublé de la compétition et mettre la tête des Sud-Africains sous l’eau, sonnant le glas des aspirations adverses. Une victoire largement méritée qui laisse présager une demi-finales de feu.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.