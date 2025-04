Maroc-France : le programme détaillé de la visite express du ministre français de l’Intérieur

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Bruno Retailleau arrivera tard dans la soirée du dimanche 13 avril à Rabat, où il rencontrera d’abord l’ambassadeur de France, Christophe Lecourtier, avec qui il aura un briefing à la Résidence de France.

Il commencera la journée du lundi 14 avril en déposant une gerbe de fleurs au mausolée Mohammed V pour honorer la mémoire des deux souverains défunts avant de se réunir avec son homologue marocain, Abdelouafi Laftit.

Durant cet entretien de travail qui devrait durer deux heures, Bruno Retailleau et Abdelouafi Laftit signeront une feuille de route pour améliorer la coopération sécuritaire entre le Maroc et la France, axée sur la lutte contre l’immigration irrégulière, le crime organisé, le trafic de drogue et enfin sur la lutte antiterroriste.

Après quoi, les deux ministres organiseront un bref point de presse au siège du ministère de l’Intérieur qui sera réservé au pôle médiatique audiovisuel public, suivi d'un déjeuner en petit comité.

Selon notre source, Bruno Retailleau repartira dans l’après-midi à Paris.

