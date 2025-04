Taxes douanières: un responsable américain défend au Cambodge la politique de Trump

Un représentant du gouvernement américain a soutenu mardi, dans une rare visite au Cambodge, les principes de la politique commerciale du président Donald Trump devant des pays d'Asie du Sud-Est, durement touchés par les taxes douanières annoncées par Washington.

"Les priorités du président Trump sont claires. Nous allons mener une politique étrangère qui rendra l'Amérique plus sûre, plus forte, et plus prospère", a déclaré Sean O'Neill, responsable du bureau des affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique au sein du Secrétariat d'Etat.

"Mes collègues et moi-même sommes là pour défendre les intérêts du peuple américain, et nous attendons de tous qu'ils fassent de même (pour les intérêts de leur propre peuple)", a-t-il ajouté.

Sean O'Neill est le premier officiel américain à visiter l'Asie du Sud-Est depuis que Washington a annoncé des droits de douane prohibitifs visant les produits des pays de cette région dépendante des exportations.

Après avoir démarré sa tournée au Vietnam, il s'est arrêté à Siem Reap, au Cambodge, pour une réunion de dialogue entre les Etats-Unis et l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean).

Son discours d'introduction n'a pas fait de mention explicite à la guerre commerciale initiée par le président Trump qui suscite des inquiétudes partout dans le monde.

Les dix membres de l'Asean ont été parmi les plus durement touchés par les surtaxes douanières américaines, dont Washington a annoncé la suspension provisoire pour 90 jours, bien qu'une surtaxe plancher de 10% soit toujours active. Des grandes économies exportatrices d'Asie, dont le Vietnam et l'Indonésie, ont entamé des négociations en vue d'un compromis.

Si ces taxes étaient finalement mises en oeuvre, le Cambodge, important producteur de vêtements à bas prix pour de grandes marques occidentales, se verrait imposer un taux de 49%.

Le gouvernement américain a annoncé lundi son intention d'imposer jusqu'à 3.521% de droits de douane les panneaux solaires vendus par des entreprises installées au Cambodge, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam.