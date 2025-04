Six morts, dont trois enfants, dans le crash d'un hélicoptère dans le fleuve de New York

Terra Forage Construction (TFC) s’impose comme un acteur clé de la géotechnique au Maroc. Fondée par Mohamed Hassani, un Marocain résidant à l’étranger, l’entreprise conçoit et fabrique des machines de forage adaptées aux exigences des marchés européen et africain. Plongée dans l’histoire d’un projet industriel à fort impact....

Le groupe Dakhla Hospitality, acteur historique du développement touristique à Dakhla, annonce le lancement de Dakhla WestPoint Résidence, un projet immobilier en front de mer, destiné à renforcer l’attractivité de la région et à capter une nouvelle clientèle d’investisseurs et de touristes....

Emmanuel Macron a annoncé, le mercredi 9 avril, que la France pourrait reconnaître l'État palestinien "en juin" à l'occasion d'une conférence qu'elle coprésidera avec l'Arabie saoudite aux Nations unies à New York, et qui doit aussi conduire, selon lui, à la reconnaissance d'Israël par un certain nombre de pays.

Un groupement composé de trois sociétés chinoises vient de remporter un contrat de fourniture de rails neufs, destinés à la construction des voies de la LGV reliant Kénitra à Marrakech et à la modernisation des installations ferroviaires entre Sidi Ichou et Fès.

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouari s’est enquis, mercredi 9 avril à Meknès, des derniers préparatifs relatifs à l’aménagement du site devant abriter la 17e édition du Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM), prévue du 21 au 27 avril.

La SDL Rabat Région Aménagements a lancé un appel d'offres pour la réalisation des travaux de tranchées, micro-tranchées et génie civil du projet de réalisation d'une plateforme de gestion de la circulation et de la sécurité de la capitale du Royaume.

Selon des informations du "Parisien", un projet d’assassinat ciblant l’influenceur "Amir DZ " a été déjoué après plusieurs mois d’enquête. Les investigations, menées conjointement par la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris et la DGSI, suggèrent une possible commande émanant d’Alger.

Ce partenariat cible des secteurs technologiques tels que la fintech, l’insurtech, la deeptech et la greentech, avec un double objectif : financer les projets à fort potentiel et accompagner leur développement dans un écosystème structuré.

En 2009, un avion de la compagnie US Airways avait atterri dans l'eau sans encombre et les 155 personnes à bord avaient eu la vie sauve, un épisode surnommé le "Miracle de l'Hudson".

Ces dernières années, plusieurs accidents d'hélicoptères ont été mortels. En 2009, la collision entre un avion et un hélicoptère de tourisme avait fait neuf morts. Un autre accident en 2018 avait fait cinq morts, quand un hélicoptère s'était écrasé dans l'East River.

New York compte plusieurs héliports en pleine ville, du côté des fleuves Hudson ou East River qui entourent l'île de Manhattan. Chaque jour, des dizaines d'hélicoptères décollent et atterrissent pour des vols d'affaires ou de tourisme. Les tours de la ville au-dessus des eaux, avec vues imprenables sur la Statue de la Liberté ou les gratte-ciel de Manhattan, sont prisées des touristes.

"Nous avons reçu un appel à 15H17 (19H17 GMT) pour un hélicoptère dans l'eau", a fait savoir à l'AFP un porte-parole des pompiers de New York. La police, de son côté, a indiqué sur X qu'un "hélicoptère s'est abîmé dans le fleuve Hudson" et que le trafic serait rendu difficile dans la zone avec l'arrivée de véhicules de secours.

Les images montrent des patins d'atterrissage de l'hélicoptère dépassant de l'eau à côté de la voie rapide West Side de Manhattan, alors que plusieurs bateaux de secours sont regroupés autour de la zone d'impact et des dizaines de pompiers sont sur place. De chaque côté de la rive, à Manhattan ou dans le New Jersey, les zones sont très urbanisées.

Des images des chaînes d'informations locales ont montré la chute brutale de l'appareil dans le fleuve qui sépare New York du New Jersey voisin, au niveau de Manhattan. D'après un témoin cité par NBC4, l'appareil a perdu son hélice avant de tomber.

"Les six victimes ont été sorties de l'eau. Et malheureusement, elles sont toutes décédées", a annoncé le maire de la ville, Eric Adams, lors d'un point presse sur place.

Six personnes, dont trois enfants, ont été tuées jeudi à New York dans le crash spectaculaire d'un hélicoptère de tourisme qui s'est abîmé dans le fleuve Hudson, un nouvel accident mortel sur fond de trafic important dans les airs de la mégapole.

