L'émissaire de Trump prévoit une nouvelle visite en Russie, selon le Kremlin

Le groupe Dakhla Hospitality, acteur historique du développement touristique à Dakhla, annonce le lancement de Dakhla WestPoint Résidence, un projet immobilier en front de mer, destiné à renforcer l’attractivité de la région et à capter une nouvelle clientèle d’investisseurs et de touristes....

OVHcloud est présente en force à la troisième édition du Gitex Africa Morocco. Un rendez-vous de la tech et des startups durant lequel le leader européen du cloud entend renforcer son ancrage africain et marocain avec des solutions cloud qui garantissent un hébergement des données sur le territoire....

Avec une autonomie généreuse, un design raffiné, une recharge ultra-rapide et un niveau de confort digne du constructeur allemand, le nouveau SUV 100% électrique d’Audi repousse les standards du segment. Un concentré de technologie et de raffinement et une dynamique de conduite exceptionnelle....

En marge de GITEX Africa 2025, Huawei a organisé, le 15 avril, la nouvelle édition du Huawei Digital Morocco Summit, sous le thème : "Amplify Intelligence : Shaping the Future with Digital Morocco 2030". L’événement a mis en lumière les ambitions de Huawei pour accompagner le Maroc dans sa transition numérique, en misant sur l’intelligence artificielle, les infrastructures intelligentes et l’innovation énergétique....

Le Conseil de gouvernement, prévu pour le jeudi 24 avril, examinera quatre projets de décret, dont le premier modifie et complète le décret relatif à la protection et à l’indemnisation de certaines catégories de fonctionnaires du ministère de la Santé contre les risques professionnels.

La construction de quatre entrepôts et d’une administration au sein de la plateforme de réserves de première nécessité de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima va coûter plus de 100 millions de dirhams.

À travers un récit détaillé, Sarah Zaaimi revient pour The Atlantic Council sur les limites structurelles de la Minurso. Constat : la mission onusienne n’est plus adaptée aux réalités du terrain ni à l’évolution des rapports de force diplomatiques.

Pour améliorer la sécurité, la performance et l’agilité de ses services numériques, Société Générale Maroc a lancé un chantier de modernisation de son infrastructure informatique. En partenariat avec IBM et Power Maroc, la banque adopte une nouvelle architecture basée sur les microservices et la conteneurisation, en remplacement de ses anciens systèmes monolithiques.

Sur hautes instructions du Roi, Chef Suprême et Chef d’état-major général des Forces armées royales, le général de Corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la zone sud, a effectué du 19 au 22 avril une visite de travail à l’État frère du Qatar.

Le renforcement de la coopération bilatérale a été au centre d’entretiens, mardi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.

Six autres ont par ailleurs été blessées à Kherson (sud), neuf à Kharkiv et quatre à Koupiansk (nord-est), d'après les autorités ukrainiennes.

Pendant le week-end, Moscou et Kiev se sont accusés mutuellement d'avoir violé un cessez-le-feu de Pâques annoncé par Vladimir Poutine, et que les alliés de l'Ukraine, comme la France, ont dénoncé comme une "opération marketing", de "séduction", vis-à-vis de l'imprévisible Donald Trump.

Ses demandes restent donc maximalistes: le président russe appelle à la reddition de l'Ukraine, à son renoncement à rejoindre l'Otan et demande à ce que Moscou garde les cinq régions ukrainiennes que la Russie a annexées. Des conditions inacceptables pour Kiev et ses alliés.

En attendant, Vladimir Poutine considère avoir de bonnes cartes entre les mains: malgré de lourdes pertes, son armée avance lentement dans l'Est et contrôle près de 20% du territoire ukrainien, les forces de Kiev ont été quasiment entièrement repoussées de la région russe de Koursk, et Donald Trump a impulsé un rapprochement inattendu avec lui.

M. Trump semble s'impatienter et son secrétaire d’État, Marco Rubio, a mis la pression sur les deux belligérants la semaine dernière, assurant que Washington pourrait "passer à autre chose" et se retirer des négociations faute de résultat.

Le président américain, qui veut mettre un terme au plus vite au conflit, avait dit dimanche espérer un accord "dans la semaine" entre Moscou et Kiev, sans dévoiler les contours de cet engagement hypothétique.

Cette annonce intervient à la veille d'une nouvelle rencontre entre Américains, Ukrainiens et Européens à Londres, visant à obtenir un cessez-le-feu, après plus de trois ans de combats dévastateurs depuis l'offensive russe de 2022.

Médias24 est un journal économique marocain en ligne qui fournit des informations orientées business, marchés, data et analyses économiques. Retrouvez en direct et en temps réel, en photos et en vidéos, toute l’actualité économique, politique, sociale, et culturelle au Maroc avec Médias24

Notre journal s’engage à vous livrer une information précise, originale et sans parti-pris vis à vis des opérateurs.