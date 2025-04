France 2030: le gouvernement entend continuer à investir malgré les “inquiétudes”

Le gouvernement s'est montré jeudi déterminé à continuer à investir, en engageant dans l'innovation les quelque 15 milliards d'euros restants du plan France 2030, malgré les contraintes budgétaires, les "inquiétudes" et les "incertitudes" géopolitiques mondiales.

"Ce que nous découvrons dans France 2030, c'est que nous pouvons être forts". "Notre politique d'innovation est la clé de notre avenir. La puissance publique dans son ensemble doit soutenir l'innovation jusqu'à la production et à la commercialisation", a souligné François Bayrou à l'issue d'un comité interministériel de l'innovation autour de 14 ministres, au Centre Pompidou de Paris.

Le Premier ministre a évoqué une "contagion d'inquiétudes" venue des Etats-Unis, qui tergiversent sur l'augmentation des droits de douane, et sont devenus "le lieu du doute sur l'entreprise et le commerce" ainsi que sur "les droits et les libertés".

En dépit de ce contexte, "il reste autour de 15 milliards d'euros de programmes (France 2030) qui seront engagés au cours des trois prochaines années" avec une "accélération" notamment dans l'intelligence artificielle (IA), le quantique, le spatial et le nucléaire, ainsi que dans les technologies "duales" (civiles et militaires), a indiqué son entourage.

"France 2030, on continue et même on accélère", a assuré la même source.

Lancé en 2021 par Emmanuel Macron, France 2030 est un plan d'investissement sur cinq ans de 54 milliards d'euros en soutien d'entreprises de secteurs-clé destiné à "rattraper le retard industriel français", aider les "technologies innovantes" et "soutenir la transition écologique".

- Contexte morose -

Le contexte économique s'annonce pourtant morose: une hausse des droits de douane pourrait coûter "plus de 0,5% du PIB" à la France et "le risque de pertes d'emplois est absolument majeur" comme celui "d'un ralentissement économique" ou "d'un arrêt des investissements", a prévenu récemment François Bayrou, qui doit faire mardi un état des lieux des finances publiques.

Le gouvernement a revu à la baisse la croissance du pays pour 2025 et la dépense pourrait être réduite de 5 milliards d'euros supplémentaires pour tenir les objectifs de désendettement du pays confronté à un lourd déficit.

Environ 38 milliards d'euros du plan France 2030 ont déjà été engagés depuis trois ans - dont 10 milliards dans des technologies "duales" -, qui ont permis la création de 150.000 emplois à travers le soutien d'environ 7.500 projets et le dépôt de 6.000 brevets, a détaillé le secrétaire général pour l'investissement Bruno Bonnell, rattaché à Matignon, qui pilote ce plan.

Quelque 400 personnes avaient été invitées au Centre Pompidou, où ont témoigné des experts et trois lauréats (bénéficiaires) de France 2030: Arthur Mensch, cofondateur et président de la start-up d'intelligence artificielle Mistral AI, Christophe Büren, président du groupe céréalier Vivescia, et Raphaël Gorgé, président de la start-up Calogena qui ambitionne de développer des petits réacteurs nucléaires.

- Stratégie hydrogène -

Dans le domaine de l'IA, de la cybersécurité et du quantique, le gouvernement entend doubler d'ici 2030 la production de semi-conducteurs en France, et la part de marché du cloud français.

La "stratégie nationale sur l'hydrogène" révisée, attendue depuis des mois par les industriels oeuvrant dans ce secteur lié à la transition énergétique de l'industrie lourde et des transports, serait pour sa part publiée le 15 avril, a appris l'AFP auprès de l'entourage de M. Bayrou.

Le gouvernement veut privilégier les investissements "pertinents" dans l'hydrogène décarboné, qui traverse une crise liée à la trop faible demande et à son prix encore beaucoup trop élevé pour être rentable.

Environ un tiers des 600 millions d'euros de "reliquats", qui sont des aides remises au pot commun parce que l'entreprise a abandonné son projet, concernent l'hydrogène.

Mais "il n'y aura pas de réduction ou d'annulation d'appels à projet" du plan France 2030, a assuré l'entourage du Premier ministre, qui a annoncé le lancement ou la relance de 25 nouveaux dispositifs (appels à projet) et 250 nouveaux lauréats.

Quarante-sept biomédicaments sont désormais produits en France grâce à France 2030 et 160 nouvelles formations proposées sur tout le territoire, souligne-t-on. Les aides sont allées pour 55% à des TPE, PME et ETI, 17% à des grandes entreprises, 28% à des entreprises publiques, organismes de recherche et universités.