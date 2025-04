En pleine guerre commerciale, le suisse Roche va investir massivement aux Etats-Unis

Le géant pharmaceutique suisse Roche compte investir 50 milliards de dollars (43 milliards d'euros) aux Etats-Unis durant les cinq prochaines années, emboîtant le pas à son concurrent Novartis, dans un climat d'incertitude créé par la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump.

Les Etats-Unis sont un marché clé pour l'industrie pharmaceutique qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires de la division pharmaceutique de Roche, le numéro un mondial de l'oncologie.

Son concurrent suisse Novartis avait lui aussi fait savoir il y a une dizaine de jours qu'il comptait investir 23 milliards de dollars aux États-Unis sur cinq ans.

L'administration du président Donald Trump souffle le chaud et le froid sur les produits pharmaceutiques qui bénéficiaient initialement d'exemptions dans la salve de droits de douane annoncée le 2 avril.

Mais la semaine passée, le ministère américain du Commerce a ouvert une enquête afin de déterminer les "effets sur la sécurité nationale" de l'importation de produits pharmaceutiques et de semi-conducteurs, selon des documents gouvernementaux soumis au journal officiel.

"Savoir si ces nouveaux investissements annoncés aux Etats-Unis avaient déjà été planifiés avant que le nouveau gouvernement ne reprenne la barre n'est pas pertinent", a réagi Stefan Schneider, analyste chez Vontobel, dans un commentaire de marché.

Car ils devraient surtout "aider à ne pas déclencher des droits de douane pour l'industrie pharmaceutique suisse", a-t-il ajouté. Des droits de douane pour le secteur pourraient "sévèrement ébranler les chaînes d'approvisionnement mondiales pour les fabricants de médicaments", a souligné l'analyste, qui met également en avant les risques pour la distribution de produits pharmaceutiques, au détriment des patients.

- Forte présence aux Etats-Unis -

Dans le communiqué publié mardi, Roche explique que ces 50 milliards de dollars vont servir à renforcer ses capacités de production aux Etats-Unis, entre autres dans le Kentucky, l'Indiana, le New Jersey, l'Oregon et la Californie. Le groupe, qui fabrique des anticancéreux mais aussi des traitements contre l'hémophilie, précise qu'il compte également communiquer sur un site supplémentaire "prochainement".

Ce montant sera alloué à ses usines pour les produits pharmaceutiques mais aussi pour les produits de diagnostics.

Roche dispose déjà de 13 usines aux Etats-Unis et de 15 sites de recherche et développement et y emploie 25.000 personnes. Ces investissements vont créer "12.000 emplois", dont "près de 6.500" dans le bâtiment, et "1.000 emplois" dans ses usines, ajoute le groupe suisse.

Une fois ces investissements bouclés, Roche "exportera davantage de médicaments à partir des Etats-Unis qu'il n'en importera", souligne le groupe dans le communiqué.

Sa division diagnostics dégage d'ailleurs déjà un surplus d'exportation avec ses produits fabriqués sur le sol américain et expédiés vers d'autres pays, insiste Roche.

Dans les premiers échanges, le titre Roche perdait 1,68% à 251,30 francs suisses, alors que le SMI, l'indice phare de la Bourse suisse, chutait de 1,33%. L'action Novartis se repliait de son côté de 0,43% à 90,24 francs suisses.

En 2024, le chiffre d'affaires de la division pharmaceutique de Roche aux Etats-Unis se montait à près de 24,8 milliards de francs suisses (26,5 milliards d'euros), le pays représentant 53,7% du chiffre d'affaires de cette division au niveau mondial.

Les ventes de sa division diagnostics, qui englobe entre autres des tests de dépistage des cancers mais aussi des tests pour le Covid-19 et pour le diabète - atteignaient pour leur part 4,3 milliards de francs en Amérique du Nord, soit près de 30,3% des ventes de cette division.