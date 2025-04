Dans l'aube de Buenos Aires, larmes et prières d'Argentins “orphelins” de leur pape

Le groupe Dakhla Hospitality, acteur historique du développement touristique à Dakhla, annonce le lancement de Dakhla WestPoint Résidence, un projet immobilier en front de mer, destiné à renforcer l’attractivité de la région et à capter une nouvelle clientèle d’investisseurs et de touristes....

OVHcloud est présente en force à la troisième édition du Gitex Africa Morocco. Un rendez-vous de la tech et des startups durant lequel le leader européen du cloud entend renforcer son ancrage africain et marocain avec des solutions cloud qui garantissent un hébergement des données sur le territoire....

Avec une autonomie généreuse, un design raffiné, une recharge ultra-rapide et un niveau de confort digne du constructeur allemand, le nouveau SUV 100% électrique d’Audi repousse les standards du segment. Un concentré de technologie et de raffinement et une dynamique de conduite exceptionnelle....

Le Salon international de l'édition et du livre (SIEL) constitue un rendez-vous culturel majeur qui contribue amplement à la promotion de la lecture et du secteur du livre, notamment au Maroc.

L'Agence nationale des équipements publics a attribué la réalisation de l'étude géotechnique et du contrôle de la qualité des travaux de construction du futur centre international des foires et d’exposition de Marrakech au laboratoire de BTP Labotest. Le marché a été adjugé pour un montant de 1,1 million de DH.

OCP Green Water (OGW), filiale du groupe OCP dédiée à la production d'eau non conventionnelle, a annoncé, vendredi, avoir sécurisé un financement de 6 milliards de dirhams (620 millions de dollars américains) avec le groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

Le Conseil de gouvernement, prévu pour le jeudi 24 avril, examinera quatre projets de décret, dont le premier modifie et complète le décret relatif à la protection et à l’indemnisation de certaines catégories de fonctionnaires du ministère de la Santé contre les risques professionnels.

La construction de quatre entrepôts et d’une administration au sein de la plateforme de réserves de première nécessité de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima va coûter plus de 100 millions de dirhams.

À travers un récit détaillé, Sarah Zaaimi revient pour The Atlantic Council sur les limites structurelles de la Minurso. Constat : la mission onusienne n’est plus adaptée aux réalités du terrain ni à l’évolution des rapports de force diplomatiques.

Comme en écho, ou comme un symbole, Mgr Cuerva relevait d'ailleurs dans son homélie que la dernière audience du pape, dimanche, avait été "avec le vice-président des États-Unis (JD Vance) et il a une fois de plus partagé sa profonde préoccupation pour les migrants. Un homme qui a été constant du premier au dernier jour".

"Il a beaucoup donné, j'aurais aimé qu'il donne encore plus. Il était très proche de la jeunesse, de notre époque. Ce n'était pas un pape fermé, c'est pour ça que je me sentais proche de lui. François n'évitait aucun sujet", méditait-il.

"C'est très dur, parce qu'une personne qui se souciait des plus démunis est morte et nous laisse seuls", se lamentait Juan Jose Roy, retraité de 66 ans. "La seule chose qui m'apaise, c'est qu'il ait pu dire au revoir au monde hier à Pâques", poursuivait-il, ses mots rattrapés par les larmes.

Graciela Vilamia, une sans-abri septuagénaire, pleurait, inconsolable, aux abords de cette cathédrale où elle vient mendier de jour. Jorge Bergoglio y fut archevêque de 1998 à 2013 et y lança tant d'appels en faveur des démunis, froissant plus d'une fois le gouvernement en place.

"A présent, nous allons tous devoir être un peu François, être plus miséricordieux les uns envers les autres", a-t-il enjoint à l'assistance. "Le meilleur hommage est de nous unir, de construire des ponts et de dialoguer. Que François aille au ciel en sachant que ses enfants vivront dans l'unité".

"Le message de François a toujours été que nous devons nous unir et tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin, aux retraités", ajoutait-il.

Premiers recueillements de ce qui promet d'être un long deuil national - sept jours - décrété par Javier Milei. Un président ultralibéral jadis si critique d'un pape "gauchiste" selon lui, mais depuis réconcilié, et qui a salué lundi sa "bonté" et sa "sagesse", "malgré des différences qui aujourd'hui paraissent mineures".

"Orphelins" et désormais appelés à "être tous un peu François", les Argentins ont dès l'aube lundi prié, pleuré et médité à Buenos Aires pour le pape des pauvres et des exclus, un pape pas tout à fait comme les autres. Le leur.

