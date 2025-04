Automobile: CATL va lancer une batterie au sodium pour voitures électriques

Le géant chinois des batteries CATL va lancer une batterie pour voitures électriques au sodium-ion, ainsi qu'un système permettant d'allier deux technologies de batteries dans une même voiture, a-t-il annoncé lundi lors d'une conférence à Shanghai.

Le leader mondial du secteur a indiqué qu'il allait bientôt proposer sur le marché sa version des batteries au sodium-ion, une technologie très attendue sur le marché et déjà explorée par le chinois BYD ou le français Tiamat.

Le sodium-ion permet de s'affranchir des contraintes liées à l'approvisionnement en cobalt et lithium, et offre plus de résistance aux changements de température.

La fabrication en série de ces batteries au sodium-ion doit débuter en juin 2025 pour de petites batteries de démarrage destinées aux poids lourds. Les grosses batteries de voitures électriques et hybrides devraient suivre dès décembre 2025.

Les batteries au sodium sont "sorties du laboratoire" après 10 ans de recherche et sont "maintenant prêtes à être commercialisées", s'est félicité le patron de CATL Robin Zeng.

Cette première version de série des batteries au sodium promet une autonomie de 500 kilomètres pour les voitures électriques.

Quelques heures avant l'ouverture du salon de l'automobile de Shanghai, CATL a aussi lancé lundi la deuxième génération de sa batterie "Shenxing", qui doit équiper 67 voitures cette année, pour les marques chinoises Zeekr, Nio ou Avatr.

Elle promet 800 kilomètres d'autonomie et une recharge très rapide, avec 520 kilomètres d'autonomie regagnés en 5 minutes, soit plus que son concurrent chinois BYD.

CATL a également présenté un système de double batterie offrant "plus de sécurité", en évitant le dysfonctionnement d'une des deux batteries, selon le directeur technique pour l'automobile de CATL, Gao Huan.

La date d'entrée en production de ces doubles batteries n'a pas été précisée.

Alors que l'industrie des voitures électriques a décollé avec la technologie de batteries NMC (nickel, manganèse, cobalt), plus performante, de nombreux constructeurs passent maintenant à la LFP (lithium, fer, phosphate), plus résistante et moins chère.