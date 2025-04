Au Canada, le Premier ministre Mark Carney toujours en tête, à une semaine d'un vote décisif

Le groupe Dakhla Hospitality, acteur historique du développement touristique à Dakhla, annonce le lancement de Dakhla WestPoint Résidence, un projet immobilier en front de mer, destiné à renforcer l’attractivité de la région et à capter une nouvelle clientèle d’investisseurs et de touristes....

OVHcloud est présente en force à la troisième édition du Gitex Africa Morocco. Un rendez-vous de la tech et des startups durant lequel le leader européen du cloud entend renforcer son ancrage africain et marocain avec des solutions cloud qui garantissent un hébergement des données sur le territoire....

Avec une autonomie généreuse, un design raffiné, une recharge ultra-rapide et un niveau de confort digne du constructeur allemand, le nouveau SUV 100% électrique d’Audi repousse les standards du segment. Un concentré de technologie et de raffinement et une dynamique de conduite exceptionnelle....

Le Salon international de l'édition et du livre (SIEL) constitue un rendez-vous culturel majeur qui contribue amplement à la promotion de la lecture et du secteur du livre, notamment au Maroc.

L'Agence nationale des équipements publics a attribué la réalisation de l'étude géotechnique et du contrôle de la qualité des travaux de construction du futur centre international des foires et d’exposition de Marrakech au laboratoire de BTP Labotest. Le marché a été adjugé pour un montant de 1,1 million de DH.

OCP Green Water (OGW), filiale du groupe OCP dédiée à la production d'eau non conventionnelle, a annoncé, vendredi, avoir sécurisé un financement de 6 milliards de dirhams (620 millions de dollars américains) avec le groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

Le Conseil de gouvernement, prévu pour le jeudi 24 avril, examinera quatre projets de décret, dont le premier modifie et complète le décret relatif à la protection et à l’indemnisation de certaines catégories de fonctionnaires du ministère de la Santé contre les risques professionnels.

La construction de quatre entrepôts et d’une administration au sein de la plateforme de réserves de première nécessité de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima va coûter plus de 100 millions de dirhams.

À travers un récit détaillé, Sarah Zaaimi revient pour The Atlantic Council sur les limites structurelles de la Minurso. Constat : la mission onusienne n’est plus adaptée aux réalités du terrain ni à l’évolution des rapports de force diplomatiques.

A 45 ans, Pierre Poilievre, son principal opposant, est un vétéran de la politique canadienne, élu depuis plus de 20 ans. Chef du Parti conservateur depuis 2022, cet adepte des formules choc a dominé les sondages pendant des mois et semblait promis au poste de Premier ministre.

Il s'est également engagé à investir massivement dans la défense, l'énergie et le logement, et veut réduire les impôts des ménages les plus modestes.

Ils sont crédités d'environ 44% des votes et les conservateurs de 38%. Vient ensuite le Nouveau parti démocratique (NPD, gauche) à 8%, suivi par le Bloc québécois (parti indépendantiste) avec 5%, et le parti vert à 2%.

