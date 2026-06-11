Mondial 2026 : Lula se satisferait d’une victoire du Brésil “d’un demi à zéro” contre le Maroc

À trois jours de l’entrée en lice de la Seleção dans le New Jersey, le président brésilien a livré un pronostic prudent face aux Lions de l’Atlas, demi-finalistes de la dernière édition.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a confié, le mercredi 10 juin, qu’il se satisferait d’une courte victoire du Brésil face au Maroc pour l’entrée en lice de la Seleção au Mondial 2026.

"Honnêtement, mon pronostic est que le Brésil va gagner. Je me suis déjà trompé en 1982 et en 1986, mais je veux que le Brésil gagne", a déclaré le chef de l’État brésilien à Brasilia, à l’issue d’une réunion du Conseil de développement économique et social durable.

"S’il gagne d’un demi à zéro, c’est déjà bien. Mais je pense que le Brésil va gagner", a-t-il ajouté avec humour, à trois jours du premier match du Brésil dans la compétition.

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La Seleção, dirigée par Carlo Ancelotti, affronte le Maroc le samedi 13 juin au MetLife Stadium, dans le New Jersey, dans le groupe C de la Coupe du monde 2026, également composé de l’Écosse et d’Haïti.

Le match constitue l’une des affiches attendues du premier tour entre le Brésil, quintuple champion du monde en quête d’un sixième titre, et le Maroc, demi-finaliste de la dernière édition au Qatar.

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