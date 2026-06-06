Bernadette Chirac est décédée à l'âge de 93 ans

Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président français Jacques Chirac et figure de la vie politique française, est décédée vendredi soir à l'âge de 93 ans, selon ses proches.

Le 6 juin 2026 à 11h04 | Modifié 6 juin 2026 à 17h07

Bernadette Chirac "s'est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens", a annoncé sa fille Claude Chirac aux médias. Elle avait célébré son 93ᵉ anniversaire il y a moins de trois semaines.

Épouse de Jacques Chirac depuis leur mariage en 1956, elle a accompagné pendant plus d'un demi-siècle l'ascension politique de celui qui fut notamment Premier ministre, maire de Paris puis président de la République de 1995 à 2007.

Au-delà de son rôle de Première dame, Bernadette Chirac s'était imposée comme une personnalité politique à part entière.

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Élue conseillère générale de Corrèze en 1979, dans le département qui constituait le fief électoral de son mari, elle conservera ce mandat sans interruption jusqu'en 2015.

À l'Élysée, elle avait progressivement gagné une forte notoriété auprès du grand public grâce à son engagement en faveur des enfants hospitalisés. Présidente de la Fondation Paris-Hôpitaux de France, elle avait incarné durant de nombreuses années l'opération caritative “Pièces Jaunes”, devenue l'une des campagnes de solidarité les plus connues du pays.

La défunte s'était retirée de la vie publique après le décès de son mari en septembre 2019.

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