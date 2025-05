Automobile. En 2024, le Maroc affiche le coût de main-d’œuvre le plus bas au monde

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Dans un secteur automobile mondial confronté à de fortes pressions, la maîtrise du coût de production devient un facteur stratégique. Le cabinet de conseil Oliver Wyman a ainsi publié en avril 2025 un rapport intitulé "Getting Under The Hood Of Automotive Labor Cost Per Vehicle", qui analyse le coût de la main-d’œuvre dans plus de 250 usines d’assemblage à travers le monde.

Au cœur de ce rapport, un indicateur-clé : le coût de la main-d’œuvre par véhicule. Ce facteur représente entre 65% et 70% du coût total de transformation d’un véhicule, ce qui en fait un levier de compétitivité essentiel.

En 2024, le Maroc figure en tête avec le niveau le plus bas au monde : 106 dollars par véhicule produit, devant la Roumanie (273 $) et le Mexique (305 $). À titre de comparaison, le coût en Allemagne atteint 3.307$.

Cette performance s’explique par plusieurs facteurs : des salaires compétitifs, une montée en compétence progressive de la main-d’œuvre locale et surtout, un positionnement stratégique dans les chaînes d’approvisionnement européennes.

Le rapport souligne que plus de la moitié de la production des constructeurs français s’effectue désormais hors de France, avec le Maroc en première ligne.

