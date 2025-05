Neuf morts dans l’effondrement d’un immeuble résidentiel à Fès

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Toutes les mesures préventives nécessaires ont été prises, dont la sécurisation de la zone et l'évacuation des habitants des maisons avoisinantes, en vue de garantir leur sécurité en cas d'autres éventuels effondrements, ont affirmé les autorités locales de la préfecture de Fès, citées par la MAP.

Les opérations de recherche et de ratissage se poursuivent sous les décombres de l'immeuble effondré pour s'assurer de l'absence de victimes, de blessés ou de personnes piégées.

Les sept blessés ont été évacués vers les services d'urgence de l'Hôpital Al Ghassani de Fès pour recevoir les soins nécessaires, souligne la même source, ajoutant que les autorités compétentes ont ouvert une enquête sur l'effondrement de cette bâtisse qui comptait parmi les habitations menaçant ruine et qui faisait l'objet d'un ordre d'évacuation adressé à ses occupants.

(Avec MAP)

