CDG : bilan positif pour la CNRA et le RCAR en 2024, portés par le plan CAP2030

La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) vient de dévoiler le bilan de l'année 2024 de sa branche Épargne-Prévoyance avec notamment les résultats financiers et opérationnels de la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) et du Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR)

Accord de coopération militaire entre le Maroc et la Côte d’Ivoire

La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) vient de dévoiler le bilan de l'année 2024 de sa branche Épargne-Prévoyance avec notamment les résultats financiers et opérationnels de la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) et du Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR)

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) et le Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR) ont récemment tenu leurs comités de direction sous la présidence de Khalid Safir, directeur général de la CDG, et en présence des membres de ces comités, représentant les différentes parties prenantes, indique un communiqué de la CDG.

Ces réunions ont été l’occasion de présenter le bilan de l’exercice 2024 et de mettre en valeur les résultats financiers et opérationnels positifs des deux institutions, dans un contexte marqué par la première année de déploiement du plan stratégique CAP2030, porté par la CDG. "Ce plan vise à renforcer l’impact, l’efficacité et la durabilité des interventions du groupe".

Engagée dans une dynamique de transformation ambitieuse, la branche Épargne–Prévoyance a poursuivi en 2024 ses efforts de modernisation, plaçant la qualité de service, la digitalisation et la gestion efficiente des régimes de retraite et de prévoyance au cœur de ses priorités, souligne la même source. À travers la CNRA et le RCAR, "elle a su renforcer son rôle de pilier stratégique de la prévoyance au Maroc".

Les faits marquants de la CNRA

En 2024, la CNRA a, selon le communiqué de la CDG, joué un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de programmes sociaux d’envergure confiés par les pouvoirs publics : aides sociales directes en co-gestion avec la CNSS, aides directes de l’État pour le soutien au logement, et gestion du Fonds spécial séisme d’Al Haouz.

La CNRA a également achevé une réflexion sur le lancement de nouveaux produits d’assurance et de prévoyance. À ce titre, elle a entamé la mise en place du capital différé de l’assurance-vie "Ihtyat Douayer Zman", développé en partenariat avec Barid Cash et AtlantaSanad.

Sur le plan financier :

Une performance financière annuelle de 10,5% du portefeuille placements ;

du portefeuille placements ; Un chiffre d’affaires "Retraite" en hausse de 13,8% , avec une contribution notable du produit RECORE ;

, avec une contribution notable du produit RECORE ; Un actif net en progression de 3,1 milliards de DH atteignant 26,6 MMDH ;

atteignant ; Un résultat net positif de 145 millions de DH ;

; Un taux de couverture des engagements supérieur à 100%.

Sur le plan opérationnel, la CNRA a nettement "amélioré ses délais de traitement et la qualité de service offerte aux citoyens".

Les faits marquants de la RCAR

"Porté par une gouvernance robuste, des choix d’investissement pertinents et une gestion rigoureuse des risques, et dans un contexte favorable des marchés financiers, le RCAR a clôturé l’exercice 2024 sur des performances très positives" :

Encours d’actifs de 132,7 milliards de DH en prix de marché expliqué par une performance financière annuelle de 12% du portefeuille de placements ;

en prix de marché expliqué par une performance financière annuelle de du portefeuille de placements ; Maintien d’une provision pour dépréciation de placements de 11,8 MMDH ;

; Un horizon de viabilité du régime général estimé autour de 2054 ;

; Un résultat net positif de 1,5 MMDH.

Le Régime a également enregistré :

Une hausse de 4% des affiliés cotisants ;

des affiliés cotisants ; Une progression de 4,2% des cotisations collectées ;

des cotisations collectées ; Une augmentation de 5% des prestations, au bénéfice de 151.416 retraités.

Comme pour la CNRA, "les délais de traitement des demandes ont été sensiblement réduits, renforçant la satisfaction des affiliés, adhérents et pensionnés".

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.