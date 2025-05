“L’Afrique doit passer du statut de bénéficiaire à celui d’acteur global de l’innovation” (Hicham El Habti)

Le DeepTech Summit 2025 s’ouvre à Benguerir sous le signe de l’intelligence artificielle responsable. Hicham El Habti, président de l’UM6P, a exhorté les innovateurs, chercheurs et décideurs africains à saisir l’opportunité de devenir des créateurs de rupture, et non de simples suiveurs.

C’est par un appel à une réflexion collective sur le sens du progrès technologique que Hicham El Habti, président de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), a ouvert l’édition 2025 du DeepTech Summit, organisée sous le thème : "Redéfinir le progrès : comment l’IA transforme l’innovation Deep Tech".

Dans son discours d’ouverture, le président de l’UM6P a souligné que l’enjeu actuel n’est pas tant la rapidité de l’évolution technologique que sa direction, sa finalité et son inclusivité. "Nous nous réunissons aujourd’hui animés par la conviction partagée que l’avenir doit être façonné avec intention et que la technologie doit servir un objectif précis", a-t-il déclaré devant un auditoire international.

Le thème de cette année, a-t-il poursuivi, "porte moins sur la vitesse à laquelle nous avançons que sur la direction que nous prenons. Il nous met au défi de regarder au-delà du battage médiatique et de poser des questions plus profondes. Pas seulement à quelle vitesse nous pouvons avancer, mais où, pourquoi et pour qui".

Un sommet qui dépasse l’événementiel

Revenant sur la genèse du Deep Tech Summit, Hicham El Habti a rappelé que, dès son lancement en 2024, l’initiative se voulait plus qu’un simple rendez-vous annuel de la tech : "Lorsque nous avons lancé ce sommet l’année dernière, nous l’avions imaginé comme plus qu’un simple événement ; c’était une déclaration d’intention. Une déclaration qui affirme que le progrès doit être redéfini. Qu’il doit être inclusif, axé sur l’impact".

Il a aussi insisté sur la responsabilité collective face à la Quatrième révolution industrielle, soulignant que celle-ci ne peut se permettre d’ignorer les besoins et les potentiels du Sud Global, et notamment de l’Afrique : "L’Afrique est non seulement prête à faire un bond en avant, mais aussi à montrer la voie".

L’édition 2025 du DeepTech Summit confirme la montée en puissance de l’événement, qui se positionne désormais comme un hub de référence pour l’innovation technologique à impact. "De 2.000 participants l’an dernier à plus de 7.000 inscrits cette année, de 30 pays à 53 représentés, et avec plus de 980 startups présentes, nous assistons à un élan qui se transforme en un véritable mouvement", a souligné le président de l'UM6P.

La deep tech comme levier de transformation globale

En ce qui concerne la vision portée par l’Université Mohammed VI Polytechnique, Hicham El Habti a tenu à rappeler la définition que l’UM6P donne à la deep tech, en rupture avec les effets de mode. "À l’UM6P, nous définissons la deep tech non pas comme un battage médiatique, mais comme une innovation à fort impact, où les percées scientifiques sont mobilisées pour résoudre les défis les plus urgents de l’humanité", a-t-il affirmé. Qu’il s’agisse d’agriculture durable, de santé de nouvelle génération, d’énergie verte ou de technologies quantiques, la deep tech est selon lui "l’architecture d’un avenir plus résilient, inclusif et intelligent".

Au cœur de cette dynamique, l’intelligence artificielle joue un rôle moteur. Elle est, selon M. El Habti, bien plus qu’un simple outil technologique : "L’IA est aujourd’hui une technologie à usage général qui exige une responsabilité d’ordre général. Elle réécrit les manuels de l’industrie, redéfinit les chaînes de valeur et réinvente les biens publics". Mais pour que ce potentiel soit pleinement déployé, il appelle à une gouvernance éthique, à un accès équitable et à un impact globalement partagé.

L’Afrique, entre jeunesse et leadership technologique

L’Afrique, a souligné le président de l’UM6P, a un rôle singulier à jouer dans cette révolution en cours. "Nous avons la population la plus jeune du monde. 60% de moins de 25 ans. Ce n’est pas seulement un fait démographique ou une statistique, c’est notre plus grand atout", a-t-il affirmé. Il s’agit, pour lui, d’une génération de bâtisseurs, de rêveurs et d’acteurs, prête à s’engager avec le monde "sur un pied d’égalité".

Pour transformer ce potentiel en réalité, encore faut-il créer les conditions propices à l’éclosion des talents. "Le potentiel a besoin d’infrastructures. Le talent a besoin d’écosystèmes. La vision a besoin de plateformes", a-t-il martelé. C’est dans cet esprit que l’UM6P et le DeepTech Summit s’inscrivent comme des catalyseurs de transformation.

"Ce que nous construisons ici à l’UM6P, et ce que ce sommet exemplifie, c’est une plateforme pour l’entrepreneuriat adossé à la science, où l’excellence académique rencontre l’agilité industrielle, où la recherche se transforme en entreprises, et où les idées trouvent les moyens de passer à l’échelle".

Alors que le DeepTech Summit 2025 s’ouvre sur deux jours d’échanges intensifs, 66 sessions réparties sur 11 thématiques permettront d’explorer l’impact croissant de l’intelligence artificielle dans des secteurs clés tels que l’agritech, la santé numérique, la cybersécurité, l’énergie ou encore l’informatique quantique. Ce programme dense vise à croiser les savoirs et à faire émerger des synergies autour des technologies de rupture.

Le sommet sera également l’occasion de célébrer l’innovation à impact à travers la remise du prix DTS, qui mettra à l’honneur des startups visionnaires œuvrant dans les domaines des sciences de la vie, de l’économie verte et de l’innovation africaine. Mais pour Hicham El Habti, l’enjeu dépasse largement la simple valorisation technologique.

"Au-delà des sessions, des pitchs et des prix, ce sommet est une question de finalité. Il s’agit de redéfinir le progrès pour donner la priorité aux personnes et à la planète", a-t-il insisté. Il a appelé à faire de l’IA et de la deep tech des leviers éthiques, inclusifs et durables, au service d’un développement équitable et respectueux des équilibres sociaux et environnementaux.

Une invitation à bâtir un futur collectif et africain

Convaincu que l’Afrique doit passer du statut de bénéficiaire à celui d’acteur global de l’innovation, le président de l’UM6P a lancé un appel fort à l’ensemble des participants : "Il s’agit de donner à l’Afrique les moyens non seulement d’adopter les innovations mondiales, mais aussi de les créer, de les exporter et de guider le monde vers un avenir meilleur".

S’adressant aux chercheurs, entrepreneurs, investisseurs et décideurs politiques réunis à Benguerir, il les a invités à tirer parti de cette plateforme unique pour transcender les disciplines, remettre en question les paradigmes existants et traduire une ambition commune en réalisations concrètes.

Et de conclure sur une note d’espoir et de responsabilité partagée : "Que les idées échangées ici deviennent les fondations des avancées de demain. Ensemble, redéfinissons le progrès".

