Marhaba 2025 : les autorités anticipent une hausse du trafic

La ville de Cadix a abrité les 6 et 7 mai la 36ᵉ édition de la commission mixte maroco-espagnole de coordination pour la préparation de l'opération Marhaba 2025. Les deux parties y ont anticipé une augmentation du nombre de véhicules et de passagers qui traverseront la péninsule ibérique pour passer la période estivale dans différents pays d'Afrique du Nord.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement espagnol, la réunion a permis de "coordonner les dispositifs mis en place par les deux pays pour canaliser le flux de déplacements" entre les deux continents.

La sous-secrétaire du ministère de l'Intérieur, Susana Crisóstomo, a affirmé que l'opération Marhaba "est un exemple de bonne coordination entre pays voisins et d'un excellent travail de préparation de nos équipes techniques". Elle a ajouté que la clé de son succès réside dans "la coordination entre les deux pays et la communication permanente entre nos équipes respectives, qui, je le sais, est constante et fluide".

Les participants à la rencontre ont tablé sur une prévision d'augmentation de 5% du nombre de véhicules qui transiteront cette année par l'Espagne dans le cadre de l'opération Marhaba 2025 par rapport à l'année précédente (où 847.429 véhicules avaient été enregistrés), et de 4% de passagers en plus (ils étaient 3.442.770 en 2024). Face à cette prévision, 12.012 rotations de navires de transport sont prévues pour cet été, soit 8,4% de plus que l'an dernier.

Le plus grand dispositif d'Europe

L'opération Marhaba est organisée depuis 1986 et gère le transit aller-retour des citoyens d'origine maghrébine voyageant depuis plusieurs pays d'Europe vers l'Afrique du Nord pendant la période estivale. "C'est le plus grand dispositif de ce type organisé en Europe et l'un des plus importants au monde", souligne-t-on dans le communiqué.

L'édition de 2025 débutera le 15 juin prochain, sera active jusqu'au 15 septembre et, comme les années précédentes, comprendra une première phase de départ et une phase de retour.

Du côté espagnol, ont participé à la commission mixte la directrice générale de la Protection civile et des urgences, Virginia Barcones, le sous-directeur général de la mobilité et de la technologie de la Direction générale du trafic, Francisco José Ruiz, et le chef du secteur de la sécurité citoyenne et des opérations de la Direction générale de la coordination et des études, Miguel Ángel Barrado.

Du côté marocain, la délégation était dirigée par le directeur de la Migration et de la surveillance des frontières du Maroc, Khalid Zerouali, accompagné de responsables de son ambassade en Espagne, ainsi que de hauts responsables de la Gendarmerie royale et de différents ministères du pays nord-africain.

