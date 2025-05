Dessalement à Casablanca : ADEC boucle le financement du projet en levant 5,2 MMDH auprès de bailleurs nationaux et internationaux

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le projet bénéficie d’un montage financier en mode "project finance" d’une enveloppe de 5,2 MMDH, mobilisée auprès d’acteurs financiers nationaux et internationaux de premier plan, annonce un communiqué d'ADEC.

Le montage financier est comme suit :

320 millions d’euros financés par FIEM (Espagne) et Société Générale (France), dont la quote-part est garantie par CESCE (Espagne) ;

1,8 milliard de dirhams financés par Attijariwafa bank, la Banque centrale populaire et Bank of Africa.

"Cette structuration témoigne ainsi de la confiance des partenaires financiers nationaux et internationaux envers ce projet d’envergure et à impact stratégique", souligne le communiqué.

Le projet est codéveloppé par Acciona Agua, filiale du groupe espagnol Acciona, et Green of Africa, joint-venture entre les groupes marocains Akwa Group et O Capital Group.

Ce projet est réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé avec l’ONEE pour renforcer la sécurité hydrique du Grand Casablanca.

D'une capacité annuelle de 300 millions de m³, la station utilisera la technologie de l’osmose inverse et sera intégralement alimentée en énergie renouvelable via le parc éolien situé à Bir Anzarane, d'une capacité de 360 MW et développé par Green of Africa Dakhla.

La station produira chaque année 250 millions de m³ d'eau potable, et 50 millions de m³ qui seront destinés à l'agriculture régionale, contribuant significativement au développement économique et social local, rappelle le communiqué.

Les travaux de construction de la station, financés initialement par les fonds propres des actionnaires d’ADEC, ont débuté le 1ᵉʳ avril 2024. À date, l’avancement du projet est conforme au planning contractuel, assure la même source.

La mise en service de la station de dessalement est prévue pour fin 2026.

