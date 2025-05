Abdelouafi Laftit reçoit le ministre délégué mauritanien chargé de la Décentralisation et du développement local

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Cette rencontre intervient dans le cadre de la visite de travail qu'effectue le ministre mauritanien dans le Royaume (du 4 au 8 mai), à la tête d’une importante délégation composée de hauts responsables des départements de l’Intérieur et de la Décentralisation, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.

Elle s’inscrit également dans le cadre des relations de fraternité et de coopération fructueuse entre le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie, sous la sage conduite du Roi Mohammed VI et du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazoani, visant à consolider les fondements de la coopération Sud-Sud et à promouvoir la solidarité et l’action commune face aux défis de développement actuels, précise la même source.

Les deux parties ont tenu des entretiens élargis, qui ont été l'occasion d'exposer l’expérience marocaine en matière de régionalisation avancée et de décentralisation, et d'échanger sur les moyens d’élargir et de développer les perspectives de coopération entre les deux pays dans ce domaine vital.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont souligné l’importance de rehausser la coopération décentralisée, en tant que levier essentiel pour promouvoir la gouvernance territoriale et le développement spatial.

Ils ont exprimé la volonté commune de nouer des partenariats efficaces entre les collectivités territoriales marocaines et leurs homologues mauritaniennes, à travers l’échange des expériences et des bonnes pratiques dans les domaines de la gestion des déchets solides, des services locaux, du développement urbain, de la planification territoriale et de la transformation numérique.

Dans ce cadre, relève le communiqué, les deux parties se sont attardées sur le bilan de la coopération décentralisée maroco-mauritanienne, qui a connu un progrès concret ces dernières années à la faveur d'une série de projets menés conjointement par les collectivités territoriales des deux pays, ouvrant ainsi la voie à la mise en place de nouveaux mécanismes en vue de hisser cette coopération à un partenariat stratégique exemplaire.

Cette visite traduit la dynamique positive des relations maroco-mauritaniennes, ainsi que la volonté commune de promouvoir davantage la coopération bilatérale en matière de gouvernance territoriale, dans l'esprit de fraternité et de complémentarité unissant les deux pays frères, conclut-on.

