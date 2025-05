U20 CAN 2025. Maroc- Nigéria: heure, chaînes et enjeux

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Ce dimanche 4 mai 2025, le Maroc affronte le Nigéria pour la deuxième journée du groupe B, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations U20 qui se déroule en Égypte. Le match Maroc - Nigéria des U20 aura lieu au Caire et promet d'être très disputé.

À quelle heure et sur quelles chaînes ?

Le coup d'envoi sera donné à 19H, heure marocaine.

Le match Maroc-Nigéria sera retransmis en live par beIN 6 ainsi que par la chaîne Youtube officielle CAF_TV.

Groupe B. L'équipe nationale U20 avait battu le Kenya pour son premier match, jeudi 1er mai (3-2). De son côté, le Nigéria avait disposé de la Tunisie (1-0) sans paraître à aucun moment transcendant.

L'équipe nationale U20 affrontera la Tunisie le 7 mai lors de la troisième et dernière journée du groupe B.

Le groupe A de cette CAN comprend l'Égypte, pays hôte, la Zambie, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud et la Tanzanie, tandis que le groupe C est composé du Sénégal, champion de l’édition 2023, de la République centrafricaine, de la RD Congo et du Ghana.

Le groupe B comprend donc le Maroc, le Kenya, le Nigéria et la Tunisie.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les quarts de finale.

Le groupe B dans lequel se trouve le Maroc est considéré comme le plus relevé des trois.

Voici le classement du groupe B à l'issue de la première journée du 1er mai:

Pos. P W D L GD PTS 1 Morocco Under 20 1 1 0 0 1 3 2 Nigeria Under 20 1 1 0 0 1 3 3 Kenya Under 20 1 0 0 1 -1 0 4 Tunisia Under 20 1 0 0 1 -1 0

La phase finale de cette Coupe d'Afrique U20, prendra fin en Égypte le 18 mai 2025.

Le Maroc a remporté le trophée une seule fois, en 1997. Cette année, il est considéré comme l'un des favoris de cette compétition.

L'équipe nationale dispute ainsi sa septième Coupe d’Afrique des Nations U-20 CAF TotalEnergies. Les Lionceaux de l’Atlas ont a été quart de finalistes à trois reprises. Ils ont aussi été troisièmes en 1987 et quatrièmes en 2005.

Le Maroc vient de remporter le titre panafricain des U17 et celui du Futsal féminin.

La compétition des U20 est particulièrement suivie, y compris sur le plan international. Les joueurs alignés constituent la relève à court terme pour les équipes A.

Rendez-vous donc ce dimanche à 19 h, pour un Maroc-Nigéria qui promet d'être intense. Si le Maroc gagne, il sera d'ores et déjà assuré de figurer parmi les quarts de finalistes en lice pour le titre de champion d'Afrique des moins de 20 ans.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.