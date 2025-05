Les recettes touristiques ont atteint 24,62 milliards de DH à fin mars 2025

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Recettes touristiques

À fin mars 2025, les recettes touristiques ont atteint 24,62 milliards de DH, contre 24,04 MMDH à la même période en 2024, marquant une hausse de 579 MDH, soit une progression de 2,4%.

Dépenses touristiques

Les dépenses liées aux voyages ont également connu une augmentation. Elles sont passées de 6,68 MMDH à fin mars 2024 à 7 MMDH un an plus tard, enregistrant une croissance de 323 MDH, équivalente à +4,8%.

Le solde de la balance des voyages

Le solde de la balance des voyages reste excédentaire et continue de s’améliorer. Cet excédent a progressé pour atteindre 17,62 MMDH à fin mars 2025, contre 17,37 MMDH à la même période de l'année précédente, soit une augmentation de 256MDH ou +1,5%.



Source : Office des changes, données provisoires à fin mars 2025.

