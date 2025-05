Alerte météo: orages, grêle et ventes forts dans plusieurs provinces

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

→Averses orageuses localement fortes avec chute de grêle et rafales de vent:

-Niveau de vigilance : orange, 25 - 50 mm de pluie attendus.

-Provinces concernées : Figuig, Jerada, Guercif, Taourirt, Sefrou, Boulemane, Taza, Tinghir, Errachidia et Midelt.

-Début et fin du phénomène : Le jeudi 01/05/2025 de 12h à 23h.

→ Fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales:

-Niveau de vigilance : orange (75 - 90 km/h).

-Provinces concernées : Jerada, Taourirt, Figuig, Oujda-Angad, Guercif, Boulemane, Azilal, Al Haouz, Errachidia, Tinghir, Midelt et Ouarzazate.

-Début et fin du phénomène : Du jeudi 01/05/2025 à 12h au vendredi 02/05/2025 à 03h.

