Un dangereux fugitif remis aux autorités portugaises six mois après son arrestation à Tanger

"Le fugitif de l’établissement pénitentiaire de Vale de Judeus, Fábio Loureiro, arrêté à Tanger par les autorités marocaines le 6 octobre 2024, a été remis aujourd’hui à la police judiciaire (PJ), en étroite coordination avec le parquet général de la République, dans le cadre de la coopération judiciaire internationale.

Le parquet a présenté en temps utile une demande formelle d’extradition, laquelle a été accordée par les autorités du Royaume du Maroc", indique un communiqué conjoint publié par le PGR et la PJ portugaise rapporté par le média local Observador.

Fábio Loureiro avait été arrêté à Tanger le 6 octobre 2024, soit un mois après sa fuite de l’établissement pénitentiaire situé à Alcoentre.

Le mis en cause, qui purgeait une peine de 25 ans de prison ferme au Portugal pour lien avec un réseau criminel et vol sous la menace d’une arme, encourt désormais, en vertu du mandat d'arrêt international qui avait été émis à son encontre, une peine de prison maximale de 31 ans.

Faisant partie des fugitifs les plus recherchés par le Portugal, Fábio Loureiro a été arrêté au centre de Tanger en compagnie de son épouse qui l'avait rejoint au Maroc.

