Incendie dans l'usine Dolidol à Abidjan

Un incendie s’est déclaré dans la nuit du 26 au 27 avril 2025 dans la zone industrielle de Yopougon, une commune d’Abidjan en Côte d’Ivoire, connue pour sa forte concentration d’unités industrielles. Le sinistre a touché le site de production de Dolidol, acteur de la fabrication de mousse et de matelas en Afrique de l’Ouest.

Selon des témoins présents sur place, l’incendie a affecté l’une des deux principales sections de l’usine. La partie "découpe", où les blocs de mousse sont transformés en matelas, a été entièrement détruite. En revanche, la section "coulée", dédiée à la fabrication de la mousse, a été épargnée par les flammes selon nos sources.

Les circonstances exactes du sinistre, tout comme l’ampleur de son impact sur le groupe, ne sont pas encore connues. Nous avons pu joindre, dans un premier temps, un interlocuteur au sein de la direction de Dolidol, qui nous a indiqué qu’un contact allait nous fournir plus de détails.

À ce stade, aucune communication officielle n’a encore été transmise. Dès que nous disposerons d’informations complémentaires de la part de Dolidol, elles seront partagées avec nos lecteurs.

