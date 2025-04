Emirates et l’ONMT renforcent leur partenariat pour dynamiser le tourisme au Maroc

Emirates et l'Office national marocain du tourisme (ONMT) ont signé un protocole d'accord, visant à augmenter la visibilité du Royaume, à attirer davantage de touristes et à soutenir les objectifs ambitieux du pays en matière de développement touristique.

Emirates signe un protocole d'accord avec l'Office national marocain du tourisme lors de l'édition 2025 du Marché du voyage arabe (ATM). Cet accord soutient directement la feuille de route stratégique du Maroc qui vise à doubler le volume de son secteur touristique pour faire du pays l'une des vingt premières destinations touristiques au monde, indique un communiqué d'Emirates.

Le protocole d'accord a été signé par Adil Al Ghaith, premier vice-président des opérations commerciales pour la région centre d'Emirates, et Achraf Fayda, PDG de l'Office national marocain du tourisme.

Les deux parties travailleront ensemble pour promouvoir le Maroc en tirant parti du réseau mondial d’Emirates. Elles exploreront différentes initiatives, telles que des programmes de formation pour les partenaires commerciaux et les voyagistes, ainsi que des voyages de familiarisation. Ces actions auront pour objectif de renforcer la visibilité du Maroc sur des marchés stratégiques, en particulier au Moyen-Orient, en Asie et dans de nouvelles régions comme l’Australie, le Japon et la Corée du Sud.

Cité dans le communiqué, Adil Al Ghaith a souligné l’engagement constant d’Emirates envers le Maroc. "Le Maroc est depuis longtemps une destination essentielle dans notre réseau mondial. Au cours des vingt dernières années, nous avons continuellement renforcé nos opérations et investi dans ce marché pour encourager le flux touristique. Nous restons résolument engagés à collaborer avec des partenaires stratégiques comme l'Office national marocain du tourisme afin de mieux faire connaître le Maroc et d'en faciliter l'accès, offrant ainsi à un plus grand nombre de visiteurs l’opportunité de découvrir la richesse naturelle, culturelle et historique du pays".

"Cet accord fait partie de notre plan d’action "Light in Action", dans lequel l’amélioration de la connectivité aérienne joue un rôle central. Ce partenariat nous aidera à renforcer la visibilité du Maroc en tant que destination de choix, et à augmenter le nombre de touristes en provenance du Moyen-Orient et d’Asie. Il nous permettra également d’explorer de nouveaux marchés, comme l’Australie, le Japon et la Corée du Sud, en tirant parti du réseau et de l’expertise d’Emirates", a précisé pour sa part Achraf Fayda.

Le Maroc a des objectifs ambitieux en matière de développement touristique, visant à attirer 17,5 millions de visiteurs d'ici 2026 et à créer 200 000 nouveaux emplois dans le secteur. L'année 2024 a été une année record, avec 17,4 millions de touristes, soit une augmentation de 20% par rapport à 2023.

Le partenariat conclu à l'occasion de l'Arabian Travel Market soutient directement cette vision, en tirant parti des options de voyage sans friction d'Emirates et de son vaste réseau mondial pour promouvoir davantage la destination sur les principaux marchés cibles, ajoute le communiqué.

Depuis le vol inaugural vers Casablanca en mars 2002, Emirates a amélioré la connectivité vers et depuis le Maroc, transportant 3,96 millions de passagers sur plus de 16 000 vols.

Selon le communiqué de la compagnie, Emirates World Casablanca est le plus grand magasin du réseau mondial d'Emirates à ce jour, avec ses 534 m². Il offre aux voyageurs des conseils d'experts et des idées de destinations grâce à un mélange de consultants et de technologies intelligentes, ainsi qu'à des vitrines interactives présentant le salon à bord de l'A380 d'Emirates et les sièges en classe économique premium.

