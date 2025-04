L'ONDA annonce des perturbations du système d’enregistrement

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

L’Office national des aéroports (ONDA) informe les passagers en partance des aéroports du Maroc que le système d’enregistrement et d’édition des cartes d’embarquement a connu des perturbations ces dernières heures.

“Ces perturbations sont dues à la panne massive d’électricité dans la péninsule ibérique, qui a affecté les liens internationaux utilisés par certains opérateurs de téléphonies, notamment leurs connexions via des serveurs situés en Espagne”, explique l’ONDA dans un communiqué.

Les équipes de l’ONDA sont actuellement en contact étroit avec les équipes support des opérateurs concernés afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais, assure la même source.

Afin d’assurer la continuité de l’activité aéroportuaire, l’Office fait savoir que l’ensemble de ses aéroports sont passés en mode manuel pour les opérations d’enregistrement et d’embarquement.

“Nous recommandons aux passagers de contacter leur compagnie aérienne, avant de se rendre à l’aéroport, afin d’obtenir des informations à jour sur leur vol”, souligne l’ONDA, ajoutant que les passagers dont les vols sont confirmés sont priés de se présenter à l’aéroport le plus tôt possible afin de réaliser les formalités nécessaires dans les meilleures conditions.

Les équipes de l’Office sont pleinement mobilisées pour assister les voyageurs et limiter au maximum les désagréments liés à cette situation exceptionnelle, relève le communiqué.

L’ONDA tient à rassurer les passagers concernés que ses équipes travaillent à pied d’œuvre, en parfaite concertation avec l’ensemble des intervenants partenaires, pour minimiser l’impact de cette perturbation dans les meilleurs délais, conclut-on.

