Le Maroc et la France lanceront un comité de soutien à l’organisation de la Coupe du monde 2030

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La visite du ministre français rentre dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde 2030 et dans la continuité du renforcement des liens bilatéraux entre la France et le Maroc, suite au voyage d’État d’octobre 2024, précise le Quai d'Orsay dans un communiqué. L'on apprend que Laurent Saint-Martin participera au forum d’affaires Coupe du Monde 2030 Maroc, où il lancera à Rabat le comité franco-marocain de soutien à l’organisation par le Maroc de la Coupe du monde 2030.

Le ministre, accompagné par une dizaine d’entreprises françaises, "promouvra le savoir-faire français, tant en termes d’infrastructures que dans la préparation d’événements internationaux de grande ampleur", poursuit la même source.

Des échanges sont prévus dans ce cadre avec Fouzi Lekjaa, président du Comité Coupe du Monde 2030 et ministre chargé du Budget, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, et Karim Zidane, ministre chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, ajoute-t-on.

Une rencontre avec le wali de la région Casablanca-Settat Mohamed Mhidia figure également sur le programme du responsable français.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.