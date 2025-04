Aides sociales directes : Solab mandaté pour mener l’enquête auprès des bénéficiaires

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Dotée d’un budget de 636.000 dirhams, cette mission vise à mesurer l’impact réel du dispositif lancé en octobre 2023, auprès d’un échantillon représentatif de 1.800 ménages bénéficiaires.

L’étude confiée à Solab se déroulera en deux étapes distinctes. La première, d’une durée de 12 jours, consistera à préparer le terrain : élaboration des outils méthodologiques, formation des enquêteurs et identification des ménages qui seront sondés. Viendra ensuite la phase opérationnelle, sur 18 jours, dédiée à la conduite des entretiens et à l’analyse des données collectées.

Les entretiens, menés en présentiel ou à distance, permettront de recueillir des informations détaillées sur plusieurs aspects de la vie des bénéficiaires.

L’enquête vise à aller au-delà de la simple mesure de satisfaction. Elle analysera en profondeur le profil sociodémographique des bénéficiaires, l’impact des aides sur leur qualité de vie, leur bien-être psychosocial, leur capacité de résilience face aux aléas économiques, ainsi que leur gestion des ressources et les dynamiques familiales, notamment les perspectives offertes aux enfants.

