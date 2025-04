Le Roi Mohammed VI félicite la sélection nationale après sa victoire à la CAN U17

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

"A l’occasion de la victoire de la sélection nationale marocaine de football des moins de 17 ans à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, que notre pays a abritée, avec une généreuse hospitalité et un accueil très chaleureux, nous avons le plaisir de vous adresser nos plus chaleureuses félicitations pour ce sacre africain amplement mérité", écrit le Roi dans ce message.

"Alors que nous vous félicitons, avec tant de fierté, pour ce premier exploit continental du genre, nous apprécions hautement les efforts déployés par toutes les composantes de notre jeune équipe nationale, joueurs en herbe, entraîneurs et techniciens, ainsi que par les cadres et dirigeants de la Fédération royale marocaine de football en vue de décrocher ce titre majeur", souligne le Souverain.

Le Roi a salué, à cette occasion, le parcours brillant des Lionceaux tout au long de cette compétition, leurs talents et performances footballistiques prometteuses, associés à un fort esprit de compétitivité et à un profond sentiment de patriotisme, qui leur ont permis de remporter cette Coupe et de la conserver au Maroc, confirmant ainsi la place de choix qu’occupe désormais le football marocain, aussi bien à l’échelle continentale qu'internationale.

Le Souverain s’est dit profondément convaincu que ce sacre sera une grande source de motivation et un exemple à suivre pour les jeunes athlètes et la jeunesse marocaine, en vue de persévérer et de déployer plus d’efforts pour davantage de performances et de consécrations dans les compétitions sportives continentales et internationales et dans les diverses catégories et disciplines.

Le Roi a imploré le Tout-Puissant de guider les pas des membres de la sélection nationale, leur souhaitant davantage de réussites et de succès dans leur carrière prometteuse et les assurant de sa haute sollicitude et de Sa bienveillance.

